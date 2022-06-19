Заявление главы крымского парламента Владимира Константинова о том, что станция техобслуживания в Красногвардейском районе Крыма, где отказались обслуживать автомобиль российских военных, оказалась построенной незаконно и теперь подлежит сносу, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 19 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«Правильно! Нечего с такими сюсюкаться!» — считает Наталия С.

Многие пользователи пришли к выводу, что владелец автосервиса должен был понимать, что его русофобская позиция привлечёт внимание к его незаконной шиномонтажке.

«Спасибо неравнодушным людям, которые подняли шум вокруг этой ситуации. Именно они способствовали тому, что выяснилось и про хозяина этой шиномонтажки (что он, живя в Крыму, считает полуостров украинским и всячески придерживается проукраинской позиции), и про саму шиномонтажку. Хозяин шиномонтажки, кстати, записал своё видеообращение только на второй день после случившегося. Вот он бы военным объяснил: парни, извиняйте, но нет у меня того, что вам нужно. Давайте вот туда обратимся. Сейчас знакомым позвоню. У них всё есть, решим вопрос. Нет же. Этот ушлёпок просто сказал, что военных не обслуживает. За что и получил справедливое возмездие», — написала Наталья П.

Некоторые комментаторы отмечают, что такая индивидуальная ненависть к российским военным на территории Крыма — настоящее исключение из правил, поэтому-то владелец автосервиса и вызвал такой резонанс в обществе.

«Время такое. Или ты свой, или враг. С врагами не церемонятся», — подметил Виталий В.

«В такое непростое время своим нужно помогать, а не целенаправленно отказывать. Конечно, этот подонок сделал это с умыслом. Не нравится жить в России — валите хоть на Украину, хоть на Запад. Никто вас здесь силой не держит», — пишет Любовь М.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция

Часть людей полагает, что отказывать клиентам только лишь потому, что они российские военные, — отвратительное решение со всех точек зрения.

«Это не только с моральной точки зрения омерзительно, но и с юридической. Если владелец предприятия отказывается обслуживать конкретных людей по какому-то там признаку, значит, его предприятие подлежит ликвидации», — поделился своим мнением Михаил С.

Ряд пользователей указывает на то, что российское государство очень мягко относится к свободе выражения своего мнения, поэтому и возникают подобные конфликтные ситуации.

«Ничего удивительно, у нас много законсервированных «кротов» сидит. Что в Крыму, что в Москве. Днём ходят с российским триколором, а ночью ставят свечку Стёпе Бандере, Гитлеру или другим ублюдкам», — указывает Сергей Л.

Нашлись и те, кто отмечают, что, пока русофобский автосервис не привлёк к себе внимание, никакого внимания местные власти не обращали на его сомнительную законность.

«Вызывает вопросы то, почему столь долгое время сервис этот незаконно стоял и никого он не интересовал. Куда раньше-то смотрели? Кто дал добро на строительство на этой земле? Просто так же взять и построить не могли», — задаётся вопросами Serega T.

Напомним, 19 июня глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости о том, что станция техобслуживания в Красногвардейском районе Крыма, где отказались обслуживать автомобиль российских военных, оказалась построенной незаконно и теперь подлежит сносу.