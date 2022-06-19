Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки современного вооружения могут помочь украинским войскам захватить Донбасс, но конфликт при этом затянется на годы, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 19 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Конечно, он затягивается, пока твари европейские поставляют нацистам оружие», — отмечает Сидор Я.

Многие пользователи пришли к выводу, что Североатлантический альянс делает всё для него возможное, чтобы затянуть украинский конфликт, потому что таким образом удастся задержать продвижение российских войск.

«Восемь лет пичкали Украину оружием, а толку ноль. Американцам выгодно затягивать конфликт — они стравливают людей в войнах и ещё наживаются на этом», — считает Денис Ю.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Некоторые комментаторы отмечают, что если бы не поставки западного оружия на Украину, то эта война уже бы давно закончилась.

«Я согласен, именно этим и пахнет. Запад накачивает Украину оружием, причем таким, которое уже позволяет охватывать весь Донбасс. Мирный Донецк бомбят так, как за все восемь лет не бомбили, а жесткий ответ они не получают. Пока есть чем воевать, нацисты будут сидеть в окопах, а Запад будет поставлять оружие бесконечно. Пока мы не покончим с этим, всё так и будет», — поделился своим мнением Руслан Х.

Часть людей полагает, что Украина не выдержит военного противостояния с Россией на протяжении нескольких лет, потому что уже за первые три месяца спецоперации Российской Федерации удалась установить контроль более чем над четвертью украинских земель и нанести катастрофический ущерб военной машине нацистов.

«А воевать уже кто будет со стороны Украины через год? Там по 500 — 1000 в день гибнет военных! Скоро война закончится сама по себе — все украинцы закончатся», — написал Дмитрий О.

«Воевать будут до последнего украинца. Будем надеяться, что украинский народ опомнится и сам ликвидирует бандеровцев во главе правительства. Все мы знаем, кто всегда был нашими врагами на протяжении всей истории», — отмечает Сергей К.

«Балбес, как обычно, веселит. Видимо, лишай даёт о себе знать. Первый ведь выйдет в окно с визгом: «Русские идут!» После всех поставок и вливаний в киевский режим, наркоманы за 100 дней лишились 27% «своих» территорий. Идём дальше — возвращаем исконно свои территории и делим на атомы фашистов», — указывает Сергей Г.

Ряд пользователей указывает на то, что Вооружённые силы России уверенно идут вперёд и с каждым днём киевский режим теряет силы.

«НАТО хотело бы, чтобы конфликт тянулся как можно дольше, а лучше вечно. Но мы им не предоставим такой возможности», — пишет Марьяна К.

«Какие ещё годы? Наши Вооружённые силы продвигаются планомерно по ходу операции, и конец киевского неонацистского режима уже не за горами!» — уверена Алёна Д.

Напомним, 19 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкой газете Bild о том, что поставки современного вооружения могут помочь украинским войскам захватить Донбасс, но не исключил при этом, что конфликт затянется на годы.