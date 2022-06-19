Верховная рада Украины запретила использование российской музыки в украинских средствах массовой информации и общественном пространстве. Об этом 19 июня сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк на своей странице в одной из социальных сетей.

Цитата из м/ф «Жил-был пес». реж. Эдуард Назаров. 1982 . СССР Украинские песни

Также Рада запретила ввоз и распространение книг и другой издательской продукции из России, Белоруссии и из территорий, освобождённых от киевских боевиков.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Воздух из России надо запретить ещё!» — с сарказмом призвал Андрей В.

«Глупые какие! А из украинской культуры — один гопак да вышиванка… Больше ничего и не было…» — отметила Марина.

«Пора возвращать Киев в Россию тогда, а Украина будет просто в прошлом…» — добавил Гера Z.

«Это даже хорошо. Сами создают веские причины для процесса деукраинизации. Ничего личного», — комментирует Василий.

«Хоть какие-то победы себе придумывают», — отметил Stark.

«Почти все украинские исполнители поют на русском. Зарабатывали ведь все в России», — заметил Никита.

«Какая высокая, а главное — необходимая в данное время занятость! Бесконечные принятия новых законов, снесение памятников, съёмка роликов с бредовым содержанием… Как у шизофреников — ни минуты покоя!» — пишет Natalia R.

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«Почему-то они уверены, что Украина и дальше будет существовать как анти-Россия. Ведь операция и началась потому, что Украину превратили в анти-Россию», — напомнила «Генеральная линия».

«Ну наконец-то, пусть забудут наш великий и могучий, балакают на своей смешной мове», — отреагировала Ольга.

«Будут молча жить», — шутит Виктор Анатолич.

«Боже, какие они тупоголовые! Мы их нацистскую идеологию отменяем, а они — нашу музыку», — смеется один из участников обсуждения.

«С русскими украинцы были богаче духовно и материально, а без русских скоро останутся в пределах трех областей, окруженных Россией. За что боролись…» — отметила Марина Николаевна.

«Есть ли в мире еще страны, где на государственном уровне запрещался какой-нибудь язык?» — поинтересовался ОХР.

«Русские люди никогда не станут ломать язык об украинский», — подытожил «П».