Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, запрещающий новостные программы из России. Закон вступит в силу на следующей неделе. Об этом 19 июня заявила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу.

Пауль Клее. Марионетка. 1919

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что Молдавия повторяет действия политиков Украины и Прибалтики и это не обернется ничем хорошим для республики.

«Демократия, свобода слова», — с сарказмом написал Илья Л.

«Ну ведь надо отрабатывать статус кандидата в члены в ЕС… Вот она и отрабатывает!.. То ли ещё будет», — отметила Elvira.

«Вторая Украина готовится…» — пишет Strax.

«Похоже, мадам не осознаёт до конца всю пагубность своих запретов», — добавил Славик Я.

«Молодец! Послушная девочка! Под козырек!» — с сарказмом отреагировала Наталья В.

«Те же грабли. Санду принесёт войну в Молдову и Приднестровье», — считает AlexGO.

«Деньги ЕС отрабатывает», — пишет Сергей.

«Так зачем им российский газ? Пусть у Европы реверсный покупают, если, конечно, эта лавочка в ближайшие время не закончится», — прокомментировал новость Алексей Анатольевич.

«Молдавия нуждается в дерумунизации», — считает Анатолий.

President.gov.ua Майя Санду и Владимир Зеленский

«Это украинская тема. Тыкать медведя палками в берлоге, а потом кричать: «А нас за шо?» Санду делает всё для того, чтобы Молдавия потеряла Приднестровье навсегда. Ещё немного поднатужиться и потеряет и Молдавию», — написала Eva A.

«Всё идет по сценарию Украины, готовьтесь молдаване», — отметил Alucs884.

«Что вы хотите от куклы-марионетки. Она выполняет всё, что говорят её хозяева. Плевать ей на народ Молдавии. Даже если на месте когда-то цветущей Молдавии останется выжженная пустыня», — отреагировал Vlad K.

«Послушно выполняет команды кураторов», — добавила Tatyana.

«Западные кураторы совсем лишены понимания природы человеческой: ведь запретный плод всегда слаще! Опыт тотальных запретов известно куда приведёт. Пожелаем Санду доброго пути туда, исхода оттуда у неё уже не будет. Ну, а кураторы спишут, как робота, исчерпавшего свой ресурс. Нам просто надо пережить это недоразумение у власти и оставаться самими собой», — написала Светлана С.

«Она реально повторяет то, что делал Зеленский до спецоперации», — подчеркнул Nikolay D.

«Свобода слова, она такая. Заразная», — иронизирует Александр К.

«Идёт по пути Прибалтики… Это печально…» — отметила Alla.

«Чем больше запрещают, тем больше будут искать то, что запрещено», — добавила Таня З.

«Когда долг по газу-то [России] отдадут?» — поинтересовался Kesha89.

«Да, походу, часть вторая начинается. А завтра русский язык будет запрещать?! Да придется ей в месте с Зеленским жить в Британии», — подытожил Александр.