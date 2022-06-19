Известие о запрете новостных программ из России в Молдавии активно обсуждают в интернете. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Борис Ефимов. Продолжаются спектакли американского театра марионеток в Сайгоне. 1964

«Веерной дорогой идете, товарищи. Будет у вас Украина 2.0», — считает Александр Иванов.

«Молдавия с Литвой дерутся за второе место в очереди за Украиной. Вот недоумки Сорос празднует! Но недолго», — отметил Иван.

«Демократия пришла в Молдову! Теперь жители хрен узнают правду, им будут говорить только то, что Америка позволит», — считает Светлана.

«Боятся правды из России и разоблачений своих делишек, теперь будут врать в сто раз больше», — считает Ольга.

«Боятся правды, как и все пособники укрвермахта», — считает Сергей Н.

«По натоптанной дорожке идут, молодцы. Скоро станут частью Румынии и познают западные ценности», — считает Вероника.

«Что-то это напоминает. Кто-то же выбрал себе тоже клоуна, вот и оно — начало веселья», — поделился Игорь Васильев.

«Может, в этот раз восемь лет не стоит ждать? Прибалтика, Польша, Молдавия и даже одна среднеазиатская страна — прямо так и напрашиваются на денацификацию… Видно же — товарищи сиротливо чувствуют себя вне Российской империи, потеряшки, одним словом», — иронизирует Константин Пирожков.

«Следующая на очереди Молдавия — на вхождение в состав России 100%», — развивает тему Олег Мандаринов.

Пресс-служба президента Украины Визит премьера министра Молдавии Майи Санду в Киев. Июль 2019

«Молдавия — следующий театр боевых действий», — поделился мнением Юрий.

«Цензура в чистом виде, ещё фильмы военные — это дезинформация! Видимо, в картине мира Санду румыны против фашистов воевали», — отметил Александр.

«А сердечко по поводу прекращения подачи газа с отсрочкой от оплаты не ойкнуло у румыно-молдавской подданной?» — спрашивает Санду Сергей Макавеев.

«Как же они все боятся правды, боятся Россию!» — считает Раиса.

«Необъяснимое хождение по граблям…», — иронизирует Евгений Кириллов.

«Страна новая, а грабли те же», — соглашается Анатолий Карась.

«Ну и зачем давать Молдавии во главе с Санду скидки на газ, лишая денег российский бюджет? Крокодила сколько ни корми, он всё равно откусит руку. Получит Санду команду фас от американцев, и начнется заварушка в Приднестровье, несмотря на низкие цены на газ», — рассуждает Егор.

«Очевидно же, Санду на всех парах стремится присоединить Молдавию к Румынии. Санду — президент Молдавии с румынским гражданством. Пока народ не понял что она из себя представляет, она торопится лишить Молдавию государственности и независимости. Румыния давно планировала захват Молдавии. И российские СМИ, которые вещают в Молдавии, — это кость в горле у Санду. Неспроста операция по уничтожению ретрансляционной антенны в Приднестровье была недавно проведена. Видно же, всё к чему идет», — считает Алексей Степанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня парламент Молдавии одобрил в окончательном чтении закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ.

Закон, запрещающий в стране ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ, вступит в силу на следующей неделе.

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