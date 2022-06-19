«Турция может стать логистическим центром для России»

Напряженность между Турцией и Грецией обостряется

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Как передает Shaber, в то время как напряженность между Турцией и Грецией в последнее время обострилась из-за взаимных претензий, источники, пообщавшиеся с газетой Kathimerini, одним из авторитетных изданий Греции, оценили возможные сценарии развития ситуации между странами. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя размещение Афинами на островах в Эгейском море военных и оружия, сказал: «Мы еще раз предупреждаем Грецию, чтобы она держалась подальше от мечтаний, слов и действий, которые приведут к сожалению, как и столетие назад. Опомнитесь!» В Греции объявили, что ожидают от Турции двух шагов, которые доведут напряженность до уровня, который наблюдался в 2020 году. Первый: постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу напишет письмо в ООН, или Турция направит Греции ноту по проблеме в Эгейском море. Ожидается, что Анкара предпримет шаги, чтобы бросить вызов суверенитету островов в Эгейском море. Второй: предоставление государственной Turkish Petroleum Corporation лицензии на разведку в районе между островами Родос и Крит, то есть к западу от 28-го восточного меридиана, проходящего через Родос.

Осенью пройдут досрочные выборы

Издание TR724 приводит слова генерального директора исследовательской компании Metropoll Озер Сенджара, который считает, что осенью пройдут досрочные выборы. «Основываясь на имеющихся данных и характеристиках известных нам акторов, я думаю, что осенью этого года состоятся досрочные выборы, а упоминание президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом июня 2023 года сделано с целью направить оппозицию по нужному ему сценарию. Его цель, во-первых, подтолкнуть оппозицию к неопределенности и застать ее врасплох. Во-вторых, попытаться сделать своим соперником человека, которого он хочет. Посмотрим, насколько хорошо оппозиция знает Эрдогана, который уже 20 лет находится у власти», — отметил социолог.

Twitter: ByegmRU Эрдоган на избирательном участке

Оппозиционная партия подала в суд на SADAT

Согласно статье в газете Cumhuriyet, Народная республиканская партия (НРП) подала в уголовный суд на частную военную компанию SADAT, которую лидер НРП Кемаль Кылычдароглу называет военизированной организацией и обвиняет в «подготовке террористов». Ходят слухи, что SADAT является спецохраной президента Турции. Делегация НРП во главе с заместителем председателя партии Бюлентом Тезканом отправилась в прокуратуру Анкары, чтобы подать в суд против SADAT. «Это преступная организация, которая действует при поддержке дворца», — говорится в заявлении. «SADAT со своей военной мощью является преступной организацией, которая была создана для совершения преступлений в рамках законов Турецкой Республики и действует при поддержке дворца», — написал Тезкан в своем обращении в суд.

США провели операцию против джихадистов

Газета Karar пишет о том, что возглавляемая США коалиция по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе операции в Сирии захватила высокопоставленного члена террористической организации. Юсуф Хамид из Сирийской национальной армии, поддерживаемой Турцией, сказал следующее: «В настоящее время ситуация очень неопределенная. Завершенная операция проходит очень близко к району Аль-Хумайра, то есть к турецкой границе. В ней участвовали вертолеты американского производства Chinook и Black Hawk. Это первая военная операция США на вертолетах в районах дислокации членов Сирийской национальной армии». Через несколько минут после операции поступило заявление из США. «Мы установили, что арестованный является опытным специалистом по взрывчатым веществам и одним из высших руководителей террористической организации в Сирии. В ходе операции мирные жители не пострадали», — говорится в заявлении.

Турки (зеленый) и курды (оранжевый) в Турции. Этническая карта

«Наши опасения должны быть удовлетворены»

Согласно новости, опубликованных газетой Sözcü, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сделал заявление, касающееся Швеции и Финляндии. «Опасения Турции должны быть удовлетворены», — заявил он, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и обороны Ирландии и министром иностранных дел Норвегии. «Мы будем наблюдать за тем, как поведут себя Швеция и Финляндия. Наши опасения должны быть удовлетворены. Мы получили компромиссный документ от НАТО. Также мы получили документ от главного советника Швеции. Мы сообщили, что эти документы далеки от наших ожиданий», — сказал он, комментируя возможное вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

«Турция может стать логистическим центром для России»

Как сообщает издание HABERRUS, вице-премьер России Александр Новак заявил на Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ-2022, что Турция может стать важным торгово-логистическим центром в поставках товаров в Россию и из России. Новак подчеркнул, что российские предприниматели обсудят с турецкими коллегами, как реализовать совместные проекты, и оценят, какая помощь требуется от российских властей, какие административные барьеры необходимо убрать. По словам вице-премьера, вопросы касаются развития контейнерных перевозок, паромных перевозок, портовой инфраструктуры и логистических центров.

Consiglieri88 Газопровод «Турецкий поток»

«Турция поддерживает политику «открытых дверей» НАТО»

Издание Bold Media цитирует слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что подготовка к саммиту альянса в Мадриде, завершена. Комментируя вопрос вступления Финляндии и Швеции в НАТО, генсек отметил, что на встрече в Брюсселе они с коллегами «обсуждали этот вопрос и добились прогресса». Журналисты напомнили о том, что Турция заявила, что не удовлетворена ответами Швеции и Финляндии. Тогда Столтенберг, который ранее встречался с министром обороны Турции Хулуси Акаром, заявил следующее: «Многие союзники выразили свою поддержку этому историческому решению Финляндии и Швеции. Но в то же время, когда Турция, важный союзник, выражает озабоченность по поводу определенных вопросов, связанных с терроризмом, я и союзники, конечно, воспринимаем это всерьез. Мы занимаемся этими опасениями и изучаем, как мы можем смягчить опасения Турции, чтобы Анкара сказала «да». Я подчеркиваю, что Турция также поддерживает политику «открытых дверей» НАТО и что все союзники видят ценность расширения альянса, которое произошло за эти годы. Однако есть некоторые конкретные вопросы, и мы консультируемся с нашими близкими союзниками — Турцией, Финляндией и Швецией. Я нахожусь в постоянном контакте с президентом Эрдоганом. Так что это проблема, над которой мы активно работаем, и моя цель — решить ее как можно скорее».

Чавушоглу в Сербии

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу встретился в Белграде с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем, сообщает деловая газета Dünya. Чавушоглу сказал, что половина запланированного объема двусторонней торговли с Сербией в размере пяти миллиардов долларов, как ожидается, будет достигнута в этом году. Министр отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сербию в ближайшие недели. «В смутное время, в которое мы живем, мы сталкиваемся со многими испытаниями, кризисами и войнами. Однако мы полны решимости и дальше развивать наши отношения с Сербией в такой период», — добавил он. Чавушоглу также рассказал, что сеть консульств в Сербии расширилась. В прошлом году Турция открыла генеральное консульство в Нови-Пазаре. «Мы также откроем консульство в Нише, чтобы наши граждане, путешествующие из Европы в Турцию, в случае трудностей могли обратиться к сербской полиции, наша полиция будет оказывать помощь», — сказал глава турецкой дипломатии.

mfa. gov. tr В Сербии министр Чавушоглу встретился со своим сербским коллегой Николой Селаковичем. 16 июня 2022

КРАТКО О ВАЖНОМ

Граждане Норвегии, куда граждане Турции могут попасть, лишь предварительно получив визу, смогут въезжать в Турцию даже без паспорта, лишь по удостоверению личности. Об этом заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Правительство Финляндии не удовлетворило просьбу Анкары выслать некоторых лиц в Турцию в обмен на ее членство в НАТО. «Все поступающие запросы об экстрадиции обрабатываются в рамках Европейской конвенции о выдаче. Это относится и к требованиям Турции», — сказали в Хельсинки.

На прошлой неделе состоялась церемония запуска и сварки первой трубы для добычи природного газа, обнаруженного в Черном море. Турция пытается стать важной страной в области добычи природного газа, который Анкара планирует начать качать в 2023 году.

16 из 20 журналистов, задержанных в ходе операции, проведенной в Диярбакыре на прошлой неделе, были арестованы судом. Дело против журналистов завели на том основании, что они якобы являются членами террористической организации.

Пока продолжается финско-шведский конфликт между Турцией и блоком НАТО, примечательное заявление прозвучало из Вашингтона. Выступая перед американскими журналистами, председатель комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Адам Смит, заявил, что участие Турции в программе F-35 не стоит на повестке дня.