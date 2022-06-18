Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в мире появляется усталость от темы конфликта на Украине, поэтому «очень важно совершать поездки на Украину, особенно в это сложное время», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 18 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Официальное интернет-представительство президента Украины Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве

«А тут ещё, как назло, этот чёртов династический кризис Великобритании. И вообще, кто знает, вдруг премьера завтра уберут. Ну в общем, да, голова болит у товарища Джонсона», — написал Дима К.

Многие пользователи считают, что Джонсон не совсем точно передаёт настроение, которое царит на Западе по отношению к конфликту на Украине.

«А чего так тактично-то? «Усталость». Называйте вещи своими именами, в отношении Украины миндальничать не нужно. Плевали все на судьбу Киева и его неонацистского режима. Всем уже просто не с руки бодаться с Путиным. Россия побеждает в войне с Украиной и в санкционной войне с Западом. Пора искать компромиссы», — поделился своим мнением Аристарх П.

Некоторые комментаторы отмечают, что истерика вокруг Украины была искусственно накручена, отсюда и столь быстрая потеря интереса к этой горячей точке.

«Да всем и так изначально было наплевать на Украину. Все ведь обсуждали, какая Россия плохая, а не то, какая Украина бедная. Что американцам, что тем же европейцам глубоко фиолетово на приключения Зеленского и его компании. Всем им важно, чтобы газ и нефть дешевели, а не росли», — считает Мартин Ф.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл

Часть людей полагает, что европейцам и американцам куда интереснее понять, почему их кошельки начали так стремительно пустеть, а цены на всё подряд так стремительно расти.

«Вся эта усталость выражается европейским экономическим, энергетическим и продовольственным кризисом», — отмечает Богдан Л.

Ряд пользователей указывает на то, что фактором остывания в этом случае мог оказаться длительный временной отрезок, который занимает конфликт на Украине.

«Запад привык жить по канонам Голливуда, поэтому долгий хронометраж это общество просто не выдерживает. Чем дольше протекает конфликт на Украине, тем менее интересным он кажется американской и европейской публике», — написал Николай П.

Нашлись и те, кто уверены, что Джонсон не просто так указал на уставание от темы Украины — готовится некое суперсобытие, которое должно всколыхнуть западных обывателей и вновь приковать их к средствам массовой информации, которые расскажут «правду» о страшной России.

«Я правильно понимаю намёк Джонсона, что эту тему собираются подогреть? Ждём следующую Бучу или что похлеще», — пишет Валерий Ф.

«Западные страны непросто так устали от Украины. Просто уже три месяца подряд ничего толком не происходит, а истерику продолжают нагнетать. Никаких событий страшных — просто война, к которой все привыкли, тем более американцы, которые и сами привыкли, что их военные то тут, то там где-то воюют. Так что стоит опасаться какой-нибудь кровавой провокации, чтобы вновь возбудить интерес к теме Украины», — предупреждает Алексей П.

Напомним, 18 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что в мире появляется усталость от темы конфликта на Украине, поэтому «очень важно совершать поездки на Украину, особенно в это сложное время».