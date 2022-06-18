Заявление директора ассоциации «АУРА-Тех» Ивана Бирюкова о том, что в России стартовал выпуск прокладок и подгузников, произведённых из отечественной целлюлозы, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 18 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Пьер Огюст Ренуар. Мать и дитя. 1895

«С горем пополам, но всё-таки происходит импортозамещение. Только-то и надо было, что дождаться самых жёсткий за всю историю санкций и военной спецоперации», — написал Никита С.

Многие пользователи были искренне рады узнать, что наконец-то на территории Российской Федерации будет осуществляться полный цикл производства гигиенических средств из отечественной целлюлозы.

«Наконец-то мы начнём производить свои товары! Экономика будет расти! У нас есть все ресурсы, необходимые для производства хоть подгузников, хоть чего угодно. Весь мир у нас закупался. Спасибо за санкции! Скоро мы вообще не будем зависеть от Америки и других недружественных стран!» — радуется Эва К.

Некоторые комментаторы отмечают, что упор на производство внутри России, а не закупка чего бы то ни было за рубежом, — это правильный путь, который избрали для страны российские власти.

«Ну вот мы и начали хоть что-то своё производить! Дальше должно быть больше. Заводы надо строить, производства большие и маленькие налаживать! Это не только насытит рынок товарами, но и создаст новые рабочие места», — считает Иван А.

Часть людей считает неправильным, что Россия слишком долго была вынуждена осуществлять закупки подобной продукции из сегмента личной гигиены за границей, хотя, как оказывается, мы и сами можем такое производить.

«Да неужели! Делать научились?! А что, так можно было что ли?! Надо было не покупать за бугром, а изначально самим делать. Не пришлось бы сейчас памперсы переизобретать. Ну, это моё мнение», — пишет Максим П.

Кузьма Петров-Водкин. Мать и дитя (фрагмент). 1927

«Это правильно! Нужно своё производство, чтобы не зависеть ни от кого. Слова Чубайса «зачем производить самим, если можно купить» — уже не актуальны. Да и понятно, зачем ему нужно было разрушать производство в стране — во благо своих друзей на Западе. Но таких, как Чубайс, в стране ещё много и не все из них собираются бежать, поджав хвост. Нужно таких с постов «убирать», иначе опять всё разрушат», — предупреждает Стас М.

Ряд пользователей указывает на то, что санкции не только подарили России новые производственные мощности, но поломали различные коррупционные схемы, благодаря которым казнокрады и другие преступники набивали себе карманы.

«Это что, даже целлюлоза раньше была импортная? В самой лесной стране мира? Вот это мы мощно встали с колен!» — возмущается Антон С.

«Целлюлоза наша была. Но её продавали. А потом её же и покупали, по завешенной цене, уже обработанную. Т. к. внутри страны особо бюджет на уже готовой продукции не «распилить» — то были схемы закупки за рубежом, с помощью которых можно было положить пару купюр в свой карман», — указывает Стас М.

Напомним, 18 июня РБК опубликовал материал, согласно которому директор ассоциации «АУРА-Тех» Иван Бирюков заявил о том, что в России стартовал выпуск прокладок и подгузников, произведённых из отечественной целлюлозы. Отмечается, что продукция этих компаний попадёт на полки магазинов уже до конца июня 2022 года.