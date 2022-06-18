Переговоры о будущем Украины могут начаться лишь после того, как на ее территории не будет российских войск. Об этом 17 июня на пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Джонсон также заверил, что поставки киевскому режиму вооружения и обучение персонала, который должен будет с ним работать, будут продолжены. По мнению Джонсона, с этой помощью российские войска будут выдворены с территории Украины.

Заявление премьер-министра Британии обсудили в мессенджере Telegram.

«Джонсон в ответ на вопрос Зеленского «когда Британия предоставит гарантии безопасности для Украины» ответил: когда на территории Украины не будет российских войск. Нужно отметить хорошее чувство юмора Джонсона, особенно при наличии ДНР, ЛНР, Крыма и т.д. Британский премьер четко дает понять, что за Украину воевать никто не будет, будут воевать Украиной, по-другому никак», — прокомментировал новость украинский журналист Дмитрий Василец на своем телеграм-канале.

«Как же жалко дураков, которые повелись на весь этот западный бред», — отреагировала Tatiana.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слепцы

«Англосаксы способны только замутить войну, голод, разруху по всему миру и наживаться на горе других народов. Более омерзительных правительств и элит, чем Штаты и бритты, можно только на Украине найти — там еще и дебилы законченные!» — не выдержал Алексей.

«Всю территорию страны — это Киев, Житомир и Чернигов?» — с сарказмом поинтересовалась Elena.

«Украина тут может сделать финт ушами, быстренько отказаться от потерянных территорий без дальнейших претензий на них… Проблема решена?» — задумался Pavels.

«Так всегда действует Запад, запомните это украинцы! Они всегда все делают чужими руками, а если какой кипишь, то умывают руки, одевают дежурные улыбочки и все шито крыто, мол, я не я и лошадь не моя…» — добавил Ramon P.

«Это он намекнул, что никогда никаких гарантий не будет, но вы воюйте!» — комментирует Виталий.

«С такими друзьями врагов не надо», — отметила Yulia.

«Как тонко Джонсон предложил отдать России территории уже находящиеся под её контролем», — смеется Евгений.

«Так Зеленскому надо просто провести границу территории там, где ещё нет российских войск, и хоба — профит», — шутит Виталий.

«Оформится государство «Украина» в новых границах, тогда-то пожалуйста. Кредиты-то повесить нужно на кого-нибудь», — пишет Татьяна Н.

«Война до последнего украинца. Такой приоритет Великобритании», — отреагировала Larisa.

«При таком раскладе ни переговоров, ни гарантий не будет. Как и будущего у страны. Джонсон это понимает», — подытожил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».