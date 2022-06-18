Соединенные Штаты Америки приостановили продажу Украине беспилотников Gray Eagle из опасений, что их оборудование попадёт в руки российских специалистов. Об этом сообщает 18 июня Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Так могут попасть в руки террористов на Ближнем Востоке, Украина-то всё перепродает», — написала Злата В.

«Пусть боятся, собаки», — не выдержала Людмила.

«А можно сразу отправить посылкой в ДНР. Ну так быстрее», — с сарказмом пишет Yuri.

«Американцам надоело сливать металл в яму…» — считает Светлана.

«Там опасаются, что похлеще «Байрактаров» обделаются», — прокомментировал Scon.

«Или чтобы не позориться со своими агрегатами», — также добавила Марина В.

«А им в их дурные головы не приходило, что никто не будет оплачивать их военную технику, ведь существование Украины под большим вопросом!» — отреагировала Елена.

«А они-таки попадут», — смеется Галина.

«Они боятся, что получится как с «Байрактарами», — репутацию потерять боятся», — добавил Андрей Б.

The U.S. Army Gray Eagle

«Хорошее оружие, которое нельзя применять против врага, потому что враг его захватит и рассекретит. Железная логика», — с сарказмом отметил Vaskos.

«Они начали думать?» — иронизирует «Вот так».

«Не, если они попадут в руки России, а когда они попадут в руки России», — шутит «Ангел».

«Даже если и передали бы, всё равно их посбивали бы, как хваленые «Байрактары». Русскому оружию нет равных», — написал Виктор.

«Врут как всегда. Поставят тайно, как обычно», — считает Empty Words.

«Только списанное оружие всегда поставляли», — написал Юрий.

«Боятся не за технологии, а за свою безопасность! Наши тоже могут до Вашингтона долететь и отбомбится», — комментирует Игорь.

«Приостановка продажи, ну вот, а то «военная помощь». Уж как-то не по-капиталистически», — заметил Евгений.

«Да сразу все внутренности и двигатели из них вытащить и продать им, они рады будут, что «весь» мир с ними и «помогает», — иронизирует Alla P.

«Ещё одна причина манипуляций с заменами обещанного — это маркетинг, плохая реклама, плохие продажи. Руко*опые потеряют эти беспилотники и на брифинге объявит Конашенков именно их маркировку, да и покажут обломки в нетоварном виде, после чего впарить их будет трудно даже по себестоимости», — подытожил Cipolinho.