Киев может вновь начать вести переговоры с Москвой в конце августа 2022 года, после того как предпримет контрнаступление. Об этом 18 июня заявил глава переговорной группы с украинской стороны Давид Арахамия.

Никита Устинов ИА REGNUM Тонущая Украина

Как сказал политик, к этому времени после намеченного контрнаступления украинской армии «переговорная позиция» Киева якобы будет усилена.

Заявление Арахамии обсудили в мессенджере Telegram. Многие усмотрели в словах Арахамии о контрнаступлении повод для сарказма, напомнив о том, что в Киеве и ранее неоднократно грозились начать контрнаступление.

«Да всё верно, самое успешное их контрнаступление — это в сторону Польши!» — иронизирует Vadim.

«К августу нечем будет наступать», — добавила Катерина.

«Какая по счёту там попытка контрнаступления? Клоуны! То в мае, то в июне, то в июле, теперь конец августа. Вот это перемога (победа — М. Р.)», — смеется Nika.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Строй

«В августе? Из Польши что ли?» — шутит один из участников обсуждения.

«Это чтобы успокоить Макрона и Шольца в обмен на кандидатство в ЕС. А Джонсону обещано, что переговоров не будет», — отметил один из комментирующих.

«Ещё июль не наступил, а они про август», — добавила Ася.

«Они надеются ещё до августа дожить?.. Контрнаступление будет строго секретным, чтобы противник не заметил, где и когда оно прошло», — смеется Татьяна.

«Он забыл сказать, что контрнаступление планируется на Киев, а то и Львов», — с сарказмом комментирует Pavels.

«Переговоры с этими гопниками? О чем? Они ничего не решают», — отметила VeraNika.

«Ага, а наступать Арахамия будет в сторону Польши…» — с юмором отреагировала Светлана Z.

«А зачем с ними разговаривать? Путин уже все объяснил», — написала Евгения И.

«С самого начала было понятно, что здравомыслящих там нет», — отметила Татьяна.

«Кто и где будет этот Арахамия в конце августа? Пусть уже успокоится…» — добавила Юлия.

«Да, про сильную позицию им англичане напели», — отреагировал K98.

«Переговоры не нужны. Все идет к тому, что Украины не будет вообще!» — прокомментировала новость Anna.

«Или контротступать?.. В принципе, тоже перемога… в некоторых местах…» — иронизирует Ufo.

«Войска и вооружение тают на глазах как песок в песочных часах. Какое наступление? Хорош народ кормить шлаком», — отметил Сергей К.

«Детский сад на выгуле «нам дядя даст ух какую штуку и тогда я тебе как дам», — шутит Alex V.

«Блаженные», — с сарказмом подытожил Dmitry.