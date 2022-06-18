Сеть о переговорах Киева и Москвы: «Переговоры не нужны. Украины не будет»
Киев может вновь начать вести переговоры с Москвой в конце августа 2022 года, после того как предпримет контрнаступление. Об этом 18 июня заявил глава переговорной группы с украинской стороны Давид Арахамия.
Как сказал политик, к этому времени после намеченного контрнаступления украинской армии «переговорная позиция» Киева якобы будет усилена.
Заявление Арахамии обсудили в мессенджере Telegram. Многие усмотрели в словах Арахамии о контрнаступлении повод для сарказма, напомнив о том, что в Киеве и ранее неоднократно грозились начать контрнаступление.
«Да всё верно, самое успешное их контрнаступление — это в сторону Польши!» — иронизирует Vadim.
«К августу нечем будет наступать», — добавила Катерина.
«Какая по счёту там попытка контрнаступления? Клоуны! То в мае, то в июне, то в июле, теперь конец августа. Вот это перемога (победа — М. Р.)», — смеется Nika.
«В августе? Из Польши что ли?» — шутит один из участников обсуждения.
«Это чтобы успокоить Макрона и Шольца в обмен на кандидатство в ЕС. А Джонсону обещано, что переговоров не будет», — отметил один из комментирующих.
«Ещё июль не наступил, а они про август», — добавила Ася.
«Они надеются ещё до августа дожить?.. Контрнаступление будет строго секретным, чтобы противник не заметил, где и когда оно прошло», — смеется Татьяна.
«Он забыл сказать, что контрнаступление планируется на Киев, а то и Львов», — с сарказмом комментирует Pavels.
«Переговоры с этими гопниками? О чем? Они ничего не решают», — отметила VeraNika.
«Ага, а наступать Арахамия будет в сторону Польши…» — с юмором отреагировала Светлана Z.
«А зачем с ними разговаривать? Путин уже все объяснил», — написала Евгения И.
«С самого начала было понятно, что здравомыслящих там нет», — отметила Татьяна.
«Кто и где будет этот Арахамия в конце августа? Пусть уже успокоится…» — добавила Юлия.
«Да, про сильную позицию им англичане напели», — отреагировал K98.
«Переговоры не нужны. Все идет к тому, что Украины не будет вообще!» — прокомментировала новость Anna.
«Или контротступать?.. В принципе, тоже перемога… в некоторых местах…» — иронизирует Ufo.
«Войска и вооружение тают на глазах как песок в песочных часах. Какое наступление? Хорош народ кормить шлаком», — отметил Сергей К.
«Детский сад на выгуле «нам дядя даст ух какую штуку и тогда я тебе как дам», — шутит Alex V.
«Блаженные», — с сарказмом подытожил Dmitry.