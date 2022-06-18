Известие о начале планового ежегодного технического обслуживания по «Турецкому потоку» (с 21 по 28 июня), из-за которого временно прекратятся поставки топлива, широко обсуждают в социальных сетях. В условиях санкций даже такое, казалось бы, рядовое событие, получилось ярким. Люди советуют газовикам тщательнее и неспешно проверять все узлы и агрегаты. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

Turkstream.info Турецкий поток

«Хорошо-то как, Господи! Европейский бизнес забился в экстазе», — иронизирует Вадим.

«И эмбарго на поставки не вводили, но со всех сторон вентиль прикрутили. И вроде всё правильно», — развивает тему Марат.

«Удар с севера и с юга», — поддерживает Шарлота Ваймар.

«Они уже из хранилищ газ добывают, а теперь и с юга поставки подрубятся. Что же они, болезные, зимой-то делать будут? НС-2 запустят?» — вопрошает Парамон.

«Репетиция европейского Апокалипсиса», — иронизирует Галина Аст.

«Правильно, пора все газопроводы проверить и провести обслуживание. Нужно это тщательно сделать, не спешить, а в ноябре включить», — иронизирует Евгений Павлов.

«Не деньгами надо брать с Европы за газ, а технологиями! Драть три шкуры с них! Не хотят замёрзнуть, сдохнуть от голода — будьте любезны. А то мы им физические блага, а они нам бумажки, за которые ничего не купишь», — предлагает Егор М.

«А может это не хитрый ход, а действительно оборудование не работает, потому что не возвращают с ремонта турбины?! Ой, товарищи! Пусть все будет благом для России!» — рассуждает Анна С.

«С 21–23 июня по всему участку «Южного потока» проходит ежегодный ППР, поэтому и будет плановый останов газопровода. В цехах за эти дни меняют турбины, делают важное техобслуживание, проверяют комплекс защит и прочего», — соглашается Нелли.

Turkstream.info Газопровод «Турецкий поток»

«Молодцы! Научились отвечать хитро: плановая проверка и никаких политических действий. Давно пора было так делать, а не утираться после каждого плевка со стороны европейцев», — поделился мнением Андрей.

«Они в течение 30 лет жировали за наш счет, платя нам фантиками», — считает Игорь Рогатин.

«А не остановить ли нам «Северный поток» на месячишко на техобслуживание? А потом перезаключить все контракты с вражескими странами с предоплатой рублями по спотовым ценам? Для профилактики слабоумия и враждебности, так сказать», — рассуждает Александр.

«Когда мне три месяца из каждого утюга заливали, что на нас накладывают очередной пакет с пакетами для пакетов, что уходят бренды, что уходят концерны, разрывая обязательства, руша инвестиционные планы, выкидывая с работы тысячи моих соотечественников, у меня была лишь одна мысль, что за это унижение эти западные ублюдки должны заплатить. Так что пусть платят», — поделился мнением Илья.

«Теперь сядем у речки и подождём, когда проплывёт труп врага!» — переиначила одну из известных стратагем Марина Винтер.

«До полной отмены санкций отключить надо, и не на неделю. Таким мозгам неделя не поможет», — считает Татьяна Краснова.

«Вот и тест-драйв промышленности в условиях евросолидарности, чтобы ощутили эфемерность бравады замещения нашего газа», — считает Сергей С.

«Вот так ненавязчиво европейцам показали, что ухудшить жизнь им можно даже не вводя ответные санкции, а просто используя сложившуюся ситуацию. Пусть теперь задумаются, что будет, если Россия-таки решит взяться за обратку всерьёз», — поделилась мнением Светлана Быстрова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что поставки газа по «Турецкому потоку» временно прекратятся с 21 по 28 июня, сообщили в Газпроме.

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