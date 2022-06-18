Страны Европы вынуждены были начать использовать запасы газа, предназначенные для потребления в зимнее время в связи с сокращениями поставок из России. Об этом 17 июня сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Холод

Снижение поставок затронуло Францию, Италию, Германию и Австрию, а причиной стало решение Газпрома о приостановке работы газотурбин Siemens из-за проблем с ремонтом.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Пусть они замёрзнут и оголодают уже летом. Может тогда к осени весь этот «санкционный балаган» прекратится?» — задался вопросом Shadow_meadow.

«Надо перекрывать газ полностью, пока эти ублюдки не вернут украденные деньги за предыдущие поставки», — считает Donotarius nau.

«Да что вы врёте, это всё поклёп! Не может быть такого, газу завались, нужно лишь терминалы построить и танкеры приплывут, привезут газ!» — с сарказмом добавил Pavel S.

«Как там Сименс? Ещё против него не ввели санкции за отказ от обслуживания турбин в России?» — поинтересовался Юрий Ф.

«Никогда в жизни так сильно не ждала прихода зимы, как в этом году», — смеется Llion.

Константин Крыжицкий. Ранний снег

«Как так? Вроде всё правильно делают: санкции ввели, оружие на Украину поставляют, моются раз в неделю и т.д. А тут на тебе», — отметил Andrew K.

«Газ будет очень дорогой и его не будет», — отреагировал Андрей Ч.

«Европа Плюс»? Прошу поставить песню для наших партнёров. «Зима, холода, одинокие дома, моря, города, всё как будто изо льда…» — шутит Татьяна.

«Похоже на мантру. Украина 8 лет твердила о войне с Россией, десантниках Бурятии — упс, вот теперь Россия пришла, десантники из космоса видны. Европа завывала об отказе от российского газа — упс, Боженька их услышал и нет газового потока, поставки уменьшили. Всё сошлось по книжке «Как управлять миром, не привлекая санитаров». Вселенная услышала», — комментирует Ольга.

«Ой, что-то нового года захотелось, с морозцем и снежком», — иронизирует Татьяна М.

«Они хотели отказаться от нашего газа, Бог их услышал. Что им опять не так?» — задумалась Nata V.

«Чует мое сердце, скоро сертификация «Северного потока — 2» закончится», — написала lrina M.

«За Европу не чокаясь», — написал Atreides.

«Морозной вам зимы, европейцы!» — иронизирует Anna.

«А что самое приятное в этой удивительной истории — всё сами», — написала одна из участниц обсуждения.

«Шутки шутками, а страдать будут простые люди… Богатенькие не пострадают…» — отметил Андрей.

«С чем их и можно поздравить! А ещё может случайно сломаться насосная станция, для которой нужны санкционные комплектующие. Пока решают как санкции снять и осень придёт», — с сарказмом отреагировал Анатолий Т.

«Бумеранг долго летал в воздухе, ну, а теперь набирает скорость обратно. Встречайте, господа», — пишет Е. V. A.

«Значит, надеются, что до зимы всё само собой рассосётся», — написал Игорь Л.

«Полное эмбарго всем недружественным странам! Полная остановка торговли с ними. И пусть попрыгают!» — добавил Stermix.

«Нужно срочно ввести седьмой пакет санкций, тогда точно жизнь в Европе наладится», — с сарказмом отметила Марина М.

«Дед Мороз готовит сани летом», — шутит Morena M.

«Пусть почаще в Киев катаются, вообще без газа останутся», — написала Elena K.

«Байден им в помощь, дорогую помощь», — добавила Евгения.

«Надо вообще отказаться от газа, воды, тепла, электроэнергии и еды! Лишь бы Путину и россиянам было плохо! Верной тропой, как говорится…» — с сарказмом подытожил «А».