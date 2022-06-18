Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в пятницу, 17 июня, в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещал новые приключения Европейскому союзу. Рассказав о том, что Лондон продолжил снабжать военной техникой и припасами украинскую армию, чтобы та «изгнала агрессора», Джонсон заявил: «Именно в этом контексте свободной Украины мы и другие страны будем брать на себя обязательства и гарантии безопасности, о которых мы так часто говорили».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Визит британского премьера, который не анонсировался заранее, состоялся спустя несколько дней после того, как в Киеве побывали итальянский премьер Марио Драги, французский президент Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц. О подробностях их переговоров с Зеленским ходят разные суждения. Но в сухом остатке — одобрение идеи ускоренного предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Судя по тому, что на днях эту инициативу в телефонном разговоре с украинским президентом поддержал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который ранее «выражал сомнения» в ее осуществимости, европейская тройка принялась за дело серьезно. Однако действительно ли Киев сегодня заинтересован в кандидатском статусе или у него появилась более соблазнительная альтернатива?

Напомним, что в конце мая Джонсон выдвинул предложение о создании военно-политического альянса, который мог бы объединить Великобританию, республики Прибалтики и Украину, а также, возможно, Турцию. Затем на эту тему высказалась постпред США при НАТО Джулиана Смит. «Если члены НАТО разделяются на определенные группы, чтобы помочь нарастить потенциал и коллективными усилиями укрепить альянс, мы хотели бы это поддержать», — заявила постпред. Но Украина не является членом НАТО, отчего потенциальный союз во главе с Лондоном сложно воспринимать в контексте переформатирования так называемого восточного фланга Североатлантического альянса, тут что-то другое. Возможно, что Вашингтон увидел в этом перспективу переложить в будущем на Великобританию все главные расходы противостояния Украины и России в ситуации, когда американцам будет нужно уйти из Европы, а заодно оставить на континенте «отравленную геополитическую колючку».

Поэтому изменение позиции в отношении предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС начинает выглядеть как попытка ведущих европейских стран отдалить Киев от Лондона и не дать последнему сформировать потенциально опасный блок. Кстати, инициативу Джонсона по созданию в Европе нового военно-политического альянса расценил как направленную не только против Москвы, но и Евросоюза министр иностранных дел России Сергей Лавров. Судя по всему, Москва здесь решила подыграть европейцам. Как заявил в ходе заседания Петербургского международного экономического форума российский президент Владимир Путин, «ЕС не является военной организацией, военно-политическим блоком, в отличие от НАТО. Поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша позиция последовательная, понятная: мы ничего не имеем против. Это суверенное решение любой страны — присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям, а дело этого экономического объединения — принимать в свои члены новые государства или нет».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО за мир

Проблема для Киева в том, что кандидатский статус накладывает на него существенные обязательства, которые придется выполнять уже сейчас. По словам немецкого политолога Гвендолин Зассе, украинским властям придется серьезно заняться перестройкой институтов по борьбе с коррупцией, бороться с олигархами. А после окончания «войны» неизбежно «изменится политический ландшафт, в котором уже сейчас осталось меньше места для некоторых сил, которые систематически блокировали реформы». Вряд ли подобный прогноз обрадует те самые «некоторые силы». Причем с Киевом могут сыграть в «турецкую игру», когда «молниеносно» предоставленный статус кандидата в члены ЕС обернется выдвижением таких условий, что на выполнение их потребуются десятилетия. И это в ситуации, когда, как замечает украинский политолог Владимир Фесенко, есть опасения, что Вашингтон может поколебаться в своей поддержке Украины, а президент США Джо Байден «все больше напоминает копию канцлера Шольца — заявления правильные, но политические решения не всегда соответствуют строгим установкам».

Тогда лондонский «журавль в небе» окажется для Киева предпочтительнее европейской «синицы в руке». На этом сегодня играет Джонсон со своей концепцией нового союза, что создает предпосылки для возникновения тактического альянса ЕС и России, которые по своим причинам, но одинаково не заинтересованы в успехе Лондона. А значит Украина должна быть принуждена к миру. Способствовать «смягчению» нынешней позиции Киева могла бы блокада Украины со стороны континентальных европейских стран и Москвы. Что касается российско-белорусского фланга, то на северо-восточном, восточном и юго-восточном направлениях проблем не видится. Что касается Европы и северо-западного, западного и юго-западного направлений, то тут все немного сложнее. Если Румынию ведущие европейские страны вполне могут «убедить» поддержать блокаду, Венгрию и уговаривать не надо, то Польша — это проблема. А без блокирования польско-украинской границы изолировать Украину не получится. И это подразумевает первоочередное решение польского вопроса.