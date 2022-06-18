Известие о том, что Европа уже сейчас вынуждена использовать запасы газа, созданные для потребления в пик предстоящего зимнего сезона, обсуждают в соцсетях. Люди говорят, что ближе к зиме будет ещё хуже. И это только Газпром чуть-чуть вентиль прикрыл. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

«Сами нарвались на неприятности, пора бы самим европейцам разобраться друг с другом и не валить на Россию все свои косяки и разногласия. Холод этому поможет», — считает Игорь Рогатин.

«Ничего страшного. Скоро будут топить своими фантиками под названием «евро»», — считает Наиль.

«А где же распиаренный американский СПГ, «зелёные технологии» и прочая лапша? «Зима близко» ©», — напоминает Михаил Андреев.

«Мы им вместо газа валенки, ватники и шапки ушанки продадим, чтобы не замерзали», — предлагает Сергей.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Плевать на этих европейских нацистов», — поделился мнением Анатолий Фёдоров.

«Бумеранг «адских санкций», не найдя цели в России вернулся в Германию и больно ударил их по карману. А сколько их ещё вернётся и шишек им набьёт! Пора запасаться попкорном», — иронизирует Алексей.

«Посадили картофель 25 мая, выкопали 26 мая. А что так рано? Кушать хочется. Однако так получается», — напомнил анекдот по случаю Владимир Седой.

«Известно же: «Не ройте яму России, сами туда попадёте». Ну вот, попали. А из зимней ямы выбраться будет ой как трудно», — считает Фёдор Шмелев.

«Холод отрезвляет горячие головы. Пускай вспомнят Сталинград, Москву», — предлагает Андрей Штейн.

Gazprom.ru Газ

«Жара томит. Холод бодрит. Мороз отрезвляет. Голова просветляется. Дурь уходит!» — соглашается Светлана.

«На самом деле вся эта история с турбиной очень показательна. Не важно, турбина причина или повод, важно, что мы обозначили для ЕС, как может быть на самом деле при отказе от нашего газа, а не так, как вещают европейские политики. Надо чаще использовать имеющиеся инструменты и перестать играть по правилам, которые уже давно никто не соблюдает», — считает Алексей Николаевич.

Речь идет о решении Газпрома приостановить работу газотурбин Siemens из-за проблем с их ремонтом.

«Это только Газпром чуть-чуть прикрутил вентиль…» — заметила Наталья Ковалёва.

«Siemens еще не собирается снимать санкции? Не? Еще подождем. Только сейчас начало вырисовываться, как хорошо жила Европа за счет России», — считает Андрей.

Gazprom.ru Добыча газа

«Европа должна радоваться, кончается зависимость от РФ! США проложит газопровод по дну океана и будет поставлять вам газ! Радуйтесь! Сами себя наказали, а Польша, наверное, и вовсе в восторге!» — поделился Станислав Соловьев.

«Сименс не может выполнить свои обязательства по обслуживанию турбин из-за санкций ЕС — мы не можем качать газ в ЕС. Мерзните и закрывайте производства. У нас есть другие покупатели», — считает Денис.

«Ещё одно подтверждение поговорки — семь раз отмерь, один отрежь. Аналитикам запада — незачёт, оставят народ на зимний период мерзнуть и голодать. Так боятся Америку или ненавидят Россию? Непонятно», — рассуждает Ольга Минакова.

«Ну вот, теперь зима расставит все точки над И. Вот тогда и увидим, чья политика перспективнее», — считает Николай Фёдорович.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Европа начала тратить зимние запасы газа, известили в Gas Infrastructure Europe. Поясняется при этом, что объёмы газа в хранилищах уменьшились впервые с середины апреля. Снижение поставок затронуло Францию, Италию, Германию и Австрию.

Кроме того, в некоторых странах наступила ранняя жара, поэтому использовать кондиционеры приходится активнее.

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