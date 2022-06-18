Европейский союз окончательно потерял политический суверенитет. Это заявление Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме поддержало подавляющее большинство комментаторов в итальянском сегменте соцсетей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Италии

По словам российского президента, происходящее в настоящее время в Европе характеризует её не лучшим образом. Элиты «пляшут под чужую дудку», выполняя все указания, которые им спускают сверху, несмотря на то, что они причиняют вред собственному населению и экономике.

«Все попытки делать хорошую мину при плохой игре, все разговоры о якобы допустимых издержках во имя псевдоединства не могут скрывать главного: Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет», — подчеркнул он.

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Итальянские СМИ крайне неохотно цитируют заявление Путина. Одним из немногих мейнстримных масс-медиа, уделивших его выступлению внимание стал телеканал TGCom24.

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Тем временем в соцсетях простые итальянцы выражают полное согласие со словами руководителя России, отмечая, что это горькая, но правда. Многие считают, что Владимир Путин лишь озвучил то, о чём думают многие европейцы.

«Всё, что он сказал, правда!» — прокомментировала Алессандра Ч.

«Европа утратила свой суверенитет и достоинство. Это провальный союз в руках некомпетентных мегаломанов», — считает Аурора П.

«Про Европу он прав, мы подданные США», — поддержала Андреа К.

«Он прав, он чертовски прав. Слуги Америки и Драги, вы давно забыли значение слова союз», — заявил Микеле Б.

«Если бы это было неправдой, то итальянское правительство не вводило бы санкции против России, которые вредят прежде всего самой Италии», — предположил Стефано Б.

«Доказательство того, что Путину плевать на вступление в ЕС, но он не хочет, чтобы американцы оказались за их дверью», — пишет Антонио К.

«Меня продолжает беспокоить украинский нарратив, что они воюют за всех европейцев. Они всегда об этом заявляют в интервью. Но давайте будем честными, эта война стала ответом на годы провокаций, теперь придётся отвечать. При этом они будут требовать у нас денег на восстановление городов, потому что тот ложный нарратив о защите Европы приняли и европейские правители. В Италии нет надежды и альтернатив. Роем себе могилу», — рассуждает Энцо К.

«Я бы сказала, что Россия даже слишком много терпела. Её провоцировали и оскорбляли очень долго», — добавила Рита Ф.

«Народы Европы потеряли независимость уже много лет назад. Настоящие отцы Европы сегодня в своих могилах переворачиваются, наблюдая за глупостью Европы. Мне жаль говорить, что он абсолютно прав», — заключил Эммануэле П-П.

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