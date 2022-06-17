Заявив на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме об отказе властей Казахстана признавать суверенитет ДНР и ЛНР, президент этой страны Токаев сделал упор на стабилизирующей роли принципа уважения территориальной целостности государств. Одновременно он подчеркнул дестабилизирующую роль ведущего к «хаосу» принципа уважения права народов на самоопределение. Мол, внеся эти два принципа на равных основаниях в документы ООН, основатели организации чего-то «не учли»…

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

В вопросе о кажущемся противоречии этих двух основополагающих принципов международного права президент Казахстана наводит тень на плетень. А может быть, Токаев действительно плохо знает документы и не понимает этой диалектики? В Декларации о принципах международного права ясно прописано, что принцип ненарушения территориальной целостности или политического единства действует в отношении государств, «соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов». Сергей Лавров говорил об этом в марте на сессии Совета по правам человека ООН. Он тогда подчеркнул, что правительство Украины после государственного переворота 2014 года не представляет весь народ этой страны в её формальных границах и, соответственно, принцип уважения территориальной целостности в данном случае неприменим. Токаеву это хорошо известно, но он продолжает талдычить о том, что самоопределение народов ведёт к хаосу.

Скажу больше. Другой ооновский документ, Международный пакт о гражданских и политических правах, требует от участвующих в нём государств уважать право народов на самоопределение и поощрять его осуществление. Понятно, что воля к самоопределению при этом должна быть оформлена не кучкой людей, как это было в Косово, а так, как в Крыму и на Донбассе, — общенародным волеизъявлением.

(сс) Andrew Butko Референдум в Донецке

Добавлю к этому ещё одно соображение. Если речь идёт о сохранении территориальной целостности, то для чего она сохраняется? Для того чтобы основной этнос в полиэтнических государствах получил для себя привилегии в ущерб другим этносам? Или для того чтобы на всей своей территории представляющее все проживающие в стране этносы правительство обеспечивало равноправные условия для благополучной жизни всех? И, наоборот: для чего тот или иной народ встаёт на путь осуществления своего права на самоопределение? Для того чтобы построить действительно самостоятельную страну или для того чтобы, с одной стороны, самому возвыситься над иными этносами, жить за их счёт, угнетая их, и, с другой, определить себя в подчинение некой мировой политической силе с целью исторического реванша и экономического иждивенчества?

В случае с Украиной, за «территориальную целостность» которой продолжает ратовать Токаев, отказываясь признавать ДНР и ЛНР, мы наблюдали и наблюдаем осуществление именно варианта отделения от большого целого ради разрушения, угнетения нетитульных народов, поиска доминирующего хозяина. А вот как всё-таки тут обстоит дело в случае с Казахстаном?