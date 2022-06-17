Заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия ничего не имеет против того, чтобы Украина стала частью Европейского союза, потому что это не военный блок, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 17 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Осталось решить, в каких границах она туда вступит», — написал Вадим К.

Многие пользователи пришли к выводу, что России более нет дела до планов киевского режима, потому что Украины как таковой уже, по сути, нет.

«Да пускай валят куда хотят. Как будто России есть дело до того, куда там Зеленский вступать решил. Главное, что мы заберём себе все нужные регионы бывшей Украины, а там пускай сами решают что делать», — указывает Николай С.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина когда-то могла похвастаться своей экономикой и геополитическим влиянием, но теперь она превратилась в свою самую жалкую версию, с которой не хочет иметь дело даже Евросоюз.

«Россия никогда особо не противилась вступлению Украины в Евросоюз, просто Киев клялся, что он будет сохранять нейтралитет. Благодаря своему нейтралитету он получал с обеих сторон все преференции. Кроме того, Украина была достаточно большой самостоятельной страной, которая при должном руководстве могла бы посоревноваться в экономическом плане с самим ЕС! Жалко, что у власти там пришли нацисты под руководством США. Развалили такую прекрасную страну!» — сожалеет Марина В.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

Часть людей полагает, что ЕС в значительной степени охладел к идее сделать Украину своей частью, потому что киевский режим растерял самые ценные куски страны.

«А зачем Евросоюзу брать себе Украину? Киев выход к Азовскому морю потерял, Россия полностью контролирует побережье Одесской области с острова Змеиный, Крым мы никогда уже не отдадим. А в приоритете у жителей Одесской, Николаевской, Херсонской областей, а также Запорожья и всей Новороссии — это вхождение в состав России и многие собрались получать гражданство Российской Федерации. Так что кому такой обрубок Украины нужен будет — большой вопрос», — пишет Павел К.

Ряд пользователей предполагает, что вступление Украины в Евросоюз в нынешнем её состоянии грозит Европе большими проблемами.

«Конечно, пускай вступает! Чем больше там таких дармоедов будет, тем быстрее Евросоюз загнётся!» — поделился своим мнением Анатолий П.

«Если Украина действительно вступит в Евросоюз, то Евросоюз в эту же секунду прекратит своё существование. Против этого решения будет большинство стран — участниц союза. Потому что Украина — чёрная дыра, которая поглотит всё, что у европейцев есть», — пишет Вячеслав Т.

Нашлись и те, кто уверены, что Путин, как и лидеры европейских стран, кормят президента Украины Владимира Зеленского пустыми обещаниями по поводу членства в ЕС, чтобы убедить сошедшего с ума политика подписать капитуляцию.

«Не надо быть такими наивными. Сейчас все пытаются убедить Зеленского, что если он отдаст часть Украины в руки Москвы, то его будет ждать долгожданное членство в ЕС. Даже Путин в этой постановке участвует. Но понятно должно быть каждому, что это развод, причём спланированный всеми участниками конфликта, чтобы заставить Зеленского подписать капитуляцию», — считает Степан М.

Напомним, 17 июня президент России Владимир Путин заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) о том, что Россия ничего не имеет против того, чтобы Украина стала частью Европейского союза, потому что это не военный блок.