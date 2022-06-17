Консервативный член правительства от Саут-Йоркшира Ник Флетчер выразил свою позицию о детях, которые сомневаются в своей гендерной идентификации, и направил письма с этой позицией в школы графства. Он уверен, что «мальчики — это мальчики, а девочки — это девочки», а все сомнения — это не больше, чем «просто фаза». Политик посоветовал учителям в школе также высказать свою позицию, поскольку тема стала очень популярной в последнее время, особенно учитывая, что британские СМИ пытаются выставить образ жизни трансгендера «гламурным». Он считает, что сейчас школы молчат и не высказываются, потому что боятся показаться «трансофобными», хотя «отпор» просто необходим.

fsHH ЛГБТ

Не все сотрудники образовательных организаций обрадовались такому письму от депутата. Учителя сказали, что им больше интересно узнать о сокращениях, процессе обучения и влиянии пандемии на образовательные стандарты.

Часть пользователей не согласилась с мнением политика, назвав его бесчувственным и нетолерантным по отношению к представителям сообщества ЛГБТК+.

UK Parliament Ник Флетчер

«Быть трансгендером — это не фаза. Этому идиоту еще учиться и учиться», — прокомментировала @kirsti_kean.

«Дети-трансгендеры это реальность. Они не проходят фазу, их необходимо поддерживать. Зачем отрицать реальность других людей, если ты ее не понимаешь, и тебе необходимо изучить вопрос?» — уточнил @jemisfab.

«Часть жестокости по отношению к детям-трансгендерам является попросту трансофобией. К тому же есть дополнительный параметр, мы боимся, что если мы признаем, что у детей есть знания о чем-то настолько важном, как гендер, то все патриархальное здание семьи рухнет», — считает @lumpen_princess.

Некоторые комментаторы всё же согласились с депутатом и отметили, что у детей несформированная психика и богатое воображение, поэтому до определенного времени они могут ощущать себя кем угодно, однако распространенная в обществе поддержка трансгендеров может негативно сказаться на их восприятии себя.

«Когда я был очень маленьким и глупым, я думал, что я робот. Слава Богу, тогда никто не додумался заменить мне мозг на оборудование», — прокомментировал @HHorikx.

«Для некоторых детей это может быть правдой. Я знаю, что это вводит в смятение и это сложно для других. В любом случае, я не думаю, что детям можно доверять принятие такого изменяющего жизнь решения. У детей нет опыта, они непостоянные и очень впечатлительные», — добавила @TeresaP53 190 597.

В комментариях посоветовали не навязывать детям ничье мнение, потому что они сами должны определиться со своим будущим, неважно, касается это выбора профессии или гендера.

«Ради Бога, путь дети будут детьми. Просто перестаньте их осуждать за то, кем они являются. Моя 11-летняя дочь сказала мне, что она бисексуальна. И мне не важно это до тех пор, пока она счастлива. Я сомневаюсь, что дети просто проходят через фазу сейчас в таком возрасте, когда информация об этом широко распространена», — рассказала @lindamackenzie5.

Среди пользователей есть те, кто считает, что детей-трансгендеров нет и быть не может, потому что это противоречит всему естественному. Они уверены, что дети, которых считают «сомневающимися в своем гендере» подвергаются психологическому насилию со стороны своих сверстников.

«Нет такой вещи, как дети-трансгендеры. Есть дети, которым сложно вписаться в их группы ровесников, сформированные по половому признаку, и поэтому они отдают предпочтение социальным аспектам противоположного пола. И взрослые им говорят, что у них есть заболевание, которое нужно лечить», — прокомментировал @chadfelixg.

«Консерваторам нужно предпринять усилия, чтобы точно описать, что происходит. Не такой вещи, как «забота о трансгендерах» для детей и «транс-молодежи». Это издевательство над детьми. Это война с природой, человечеством и богом. Это зло», — считает @loganclarkhall.

«Нет таких существ, как «дети-трансгендеры», есть только родители во власти синдрома Мюнхгаузена», — отметил @Gimblin.