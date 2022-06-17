Заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что уже 73 процента поставок российской нефти в марте–мае 2022 года пошли в страны, которые не ввели санкции против России, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«Отличная новость! А Европа пусть мёрзнет или покупает у Америки в десять раз дороже!» — написал Юркен Ю.

Многие пользователи пришли к выводу, что такие изменения в экспортной политике Российской Федерации говорят о том, что отныне недружественный Запад больше не является для России приоритетным направлением.

«Пусть теперь Запад смотрит и плачет тихонько в сторонке. Для дружественных стран теперь открыты все пути», — указывает Виталий Д.

«Сейчас это самое верное решение! Желающих с нами работать немало. Не нужно зацикливаться на одних и тех же странах, надо искать разных покупателей», — считает Олег П.

Некоторые комментаторы считают, что вообще весь экспорт энергоресурсов в недружественные страны должен прекратиться.

«Осталось остальные 27% туда же и весь газ. И через пару лет придётся на западной границе сдерживать орды одичавших европейцев с каменными топорами», — отмечает Михаил П.

«И правильно! Лучше мы будем поставлять нефть дружественным странам, чем тем, которые нас абсолютно не уважают», — подметила Альфия И.

Зимин Василий Геннадиевич Железнодорожные цистерны

Часть людей отмечает, что все прогнозы злопыхателей России оказались ложными — наша страна выстояла в санкционной войне и даже сумела приспособиться к изменившимся условиям.

«Что-то свидетели секты «всё пропало, нефть никто покупать не будет» притихли, не слышно их стало. А ведь сколько ору было совсем ещё недавно!» — удивляется Антон В.

Ряд пользователей спорит по поводу выгоды, которая теоретически могла бы быть больше, прогнись Россия под Запад.

«Вопрос тут такой: по какой цене переориентировали и как дела с логистикой будут обстоять?» — интересуется Михаил Г.

«Углеводороды — это основа безопасности и стабильности экономики. Никто ещё ничего не изобрёл круче. И не изобретёт ещё долго. Продаём? А кому решим теперь, тому и продадим. Остальные недружественные идут лесом. У них уголь есть ещё… вроде», — пишет Сергей Я.

Нашлись и те, кто отмечают, что нельзя жить только экспортом энергоресурсов, потому что Россия до сих пор зависима от поставок из-за рубежа множества продуктов различных отраслей.

«Пора уже заводы строить, и не гиганты, а минизаводики по производству всякой всячины, чтобы на Западе ничего не надо было ни покупать и ни от кого не завесить», — считает Mad R.

«Нефть и газ — это основа, но на этом базисе надо строить всё остальное, что необходимо для полноценной жизни государства. Пора выстраивать полную независимость от всего мира, а закупать за границей только по праздникам, чтобы подивиться заморскими штуковинами», — пишет Александра А.

Напомним, 17 июня глава Сбербанка Герман Греф заявил на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума о том, что уже 73 процента поставок российской нефти в марте–мае 2022 года пошли в страны, которые не ввели санкции против России.