Европейская комиссия рекомендует предоставить Украине статус страны — кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дикая Украина

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Похоже на шантаж. Зеленский прекращает военные действия — Украине дают статус кандидата. Слишком много суеты в последнее время по поводу переговоров», — написал один из участников обсуждения.

«Статус кандидата предоставят, думаю. Это поможет команде Зеленского дурить украинцев очередной перемогой (победой — М. Р.), потому что зрад (поражений — М. Р.) становится слишком много и сдачи в плен уже регулярны. Только по сути статус кандидата ни на что не влияет, украинцев, как обычно, обманут», — написал Vlad.

«Кандидат в режиме ожидания лет так на 40», — смеется Natali B.

«Вот теперь запануем (станем господствовать — М. Р.)», — с сарказмом добавил Vladimir.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Россия

«Сколько там лет Турция у ворот стоит?» — напомнила Юлия, так как Турция с 1999 года является кандидатом на вступление в Европейский союз.

«Страшно подумать, ради каких тупых амбиций Украина положила десятки тысяч отцов, братьев, мужей…» — отреагировал I.

«Ну ведь это только статус кандидата, а не членство. В статусе кандидата они ещё 50 лет будут», — написала Elena K.

«Кандидат в члены. Классический приём манипулятора с морковкой, подвешенной перед осликом. Ради морковки животное тащится туда, куда надо манипулятору. Сделает ослик то, что надо погонщику, и до свидания — больше не нужен, пусть хоть сдохнет обессиленный», — проиллюстрировала новость Olga.

«Очередная погремушка для аборигенов», — прокомментировал Andrey Z.

«Интересно, кто же будет против? Небось, Венгрия», — задалась вопросом Ольга.

«Вечный кандидат», — с сарказмом пишет Валентина.

«Так Украины скоро, может, и не будет, зачем ей какой-то статус?» — недоумевает Сергей.

«А толку? Они же не берут ее [в состав ЕС]. Они будут постоянно говорить о том, что Украина не готова вступить в ЕС из-за высокого уровня коррупции и тд. Завтра, послезавтра, через год, через десять…» — написал Тень.

«Европа и Америка сейчас будут украинцам обещать всё что угодно, лишь бы воевали дальше, т. к. знают, что скоро этого государства не будет на карте мира», — комментирует новость Boris.

«Это по смыслу приблизительно как смертельно больному человеку подарить лотерейный билет, сделав вид, что у него есть шанс жить красивой, беззаботной европейской жизнью, при этом зная, что ему осталось несколько месяцев в муках и страданиях, одним словом — кощунство…» — написал Edward.

«Это не членство, а кандидат в членство. Разрешено, стало быть, стоять на коврике у входа и заискивающе ждать, когда пригласят…» — с сарказмом подытожил один из участников обсуждения.