Киевский режим изменил подход к «возвращению Крыма» после 24 февраля, и теперь Киев намерен добиваться этого военным путём. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила представитель украинского президента Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

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Заявление чиновницы обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«Это всё похоже на рассуждения сумасшедших, живущих в своей собственной реальности», — написал А. Р.

«А у крымчан не хотели спросить, хотят ли они обратно на Украину?» — поинтересовалась Лилия.

«Да, скоро Крым присоединится к Украине… Точнее, Украина к Крыму и к России, разумеется. Освободители… они от кого и чего освобождают-то? От людей и здравого смысла?.. Да кто ж им позволит?..» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Блин, сама Украина уже в долг живет, растягивая агонию своего режима, а о возврате Крыма все ещё продолжает мечтать!..» — недоумевает Al.

«Чем больше от них такой риторики, тем меньше останется от Украины в итоге», — пишет Stermix.

«Мне интересно, что им там макаронно-колбасная (речь о визите Макрона и Шольца в Киев — О. П.) делегация наобещала? Контингент войск НАТО?» — поинтересовалась Darya.

«Что-то смелые стали после вчерашней встречи с группой поддержки», — также добавила Инна.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Владимир Зеленский

«А вот у меня вопрос к этой крымско-татарской представительнице бандеровца Зеленского, а куда делся крымско-татарский батальон, который дислоцировался в Херсонской области и угрожал крымчанам? В частности, эти «храбрецы» взорвали опоры [линии] электропередачи и оставили Крым без света. Где эти вояки? Не они ли собираются «возвращать» Крым Киеву? Испугались? Разбежались? Или всё вместе?» — поинтересовался Игорь К.

«Европа оружие пообещала… Отсюда и воодушевление…» — пишет Николаич.

«Ну не хотите сохранить Украину, и не надо. Будет Украинский Федеральный округ в РФ», — написал Vitaliy Z.

«Значит, полностью ликвидируется страна Украина. Будет Киевский федеральный округ», — отметил Antonimo.

«Понятно, хотят все-таки полностью разбиться о русский корабль, хорошо, быть тому», — с сарказмом отреагировала Валя.

«Крымчане сделали свой выбор. И этот выбор надо уважать!» — призвала Антонина.

«Страна-камикадзе», — пишет Наталья.

«Ну как бы всё как всегда — хотят выгнать местных жителей с их земли, где они родились и живут, с востоком Украины так же было», — написал Сергей М.

«Каким горьким будет «похмелье»…» — добавил Игорь Ф.

«В дурдоме без перемен», — иронизирует Елена Ш.

«Значит, европейские гости-хозяева что-то пообещали, или, наоборот, военным трындежём надо что-то прикрыть», — предположил один из участников обсуждения.

«За пару месяцев им все аэропорты разнесли, все горюче-смазочные станции сожгли, сносят ЖД пути, взорвали почти все известные склады оружия, полное господство в воздухе, население само бежит из страны и к «агрессору». Но да, Крым спустя восемь лет точно вернут. Ага», — с сарказмом подытожила одна из комментирующих.