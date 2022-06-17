Заявления представителей киевского режима о якобы намерении «отвоевать» Крым и Севастополь вызвали вполне однозначную реакцию на полуострове. Крымчане уверены, что такие заявления можно делать лишь после приёма определённых препаратов.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

17 июня представитель украинского президент Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила в эфире телеканала «Украина 24» о том, что после 24 февраля Киев изменил подход к «возвращению Крыма» и теперь Украина будет добиваться этого военным путём.

«Вопрос Крыма после 24 февраля, подходы к возвращению территории изменились. Мы понимаем, что в любом случае мы сейчас рассчитываем в первую очередь на наши вооружённые силы», — сказала Ташева.

«Украинские власти пытаются давно уже вести политику запугивания. Такие заявления — не что иное, как попытка очередной раз оказать давление на севастопольцев и крымчан. Но мы не боимся. Совсем. Потому что знаем, что такие заявления — результат долгого приема каких-то препаратов, погружающих в альтернативную реальность. В трезвом уме такие заявления делать невозможно», — отреагировал в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Крым и Севастополь — это Россия, Севастополь был и навсегда останется главной базой Черноморского флота, подчеркнул также Развожаев.

Развожаева поддержали крымчане и севастопольцы.

Официальное интернет-представительство президента России Михаил Развожаев

«Они бы хоть у жителей Крыма спросили… хотят они возвращаться куда-то или нет. Шайку Зеленского надо всю проверить на наркотики — в здравом рассудке озвучивать такие вещи нереально», — написала Елена С.

«Там не принято спрашивать, там принято запугивать, уголовно наказывать, сажать и бомбить свой же народ», — прокомментировал Артём И.

«Зачем реагировать на фантазии наркоманов? Они и до 2014 года нам орали, что флот вот-вот выгонят, а город на колени поставят. А Севастополь тогда отвечал массовыми автопробегами с российскими флагами, Севастопольским Ритуалом, который каждое воскресенье с 2007-го по 2014-й ровно в полдень проносил по кольцу города флаги России, Севастополя и Андреевский. Русская Весна не в 2014-м началась, а намного ранее. Поэтому нам, всем, кто годами приближал 18 марта 2014 года, очень смешно читать все эти дурацкие заявления обнюханных, укуренных (или что там употребляют) клоунов из страны, которой уже практически не существует», — подчеркнула Елена А.

«Умерла так умерла! Красивая страна, но то, во что ее превратили за все годы незалежности ее власти, не отмыть за десятилетия. Если б с этой страной было все хорошо, от нее не уходили бы целыми регионами. Отстоим Севастополь, не сомневайтесь», — написала Ольга Б.

«Это же теория разбитого окна. Чем красивее и чище Крым становится, тем больше он жжет глаза алкашей и наркоманов. Им хочется снова ввергнуть его в дерьмо», — уверен Роман Н.

«Ага, пусть дальше мечтает, фантазер», — написала Марина В.

«Президент Зеленский — нарик, и вся страна следом пошла вразнос», — уверен Илья Г.

«Кроме как тяжёлым наркотическим опьянением, я такие заявления мадам Ташевой объяснить не могу», — написал Артём И.

«Встречное предложение — захватить Киев и всех селюков, заселившихся с 1991 г., отправить во Львов», — предложила Людмила З.