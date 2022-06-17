«Чушь!» — в Южной Корее обсудили притязания японского храма на статую Будды
Жители Южной Кореи обсудили японского монаха, потребовавшего вернуть буддийскую статую.
Согласно южнокорейским СМИ, 15 июня настоятель японского храма Сецуре Танака предстал перед Верховным судом Тэджона. В ходе слушаний по апелляции 46-летний японец потребовал досрочно вернуть буддийскую статую, украденную южнокорейской воровской группировкой в 2012 году.
«Можно сказать, что статуя Будды является собственностью храма в Цусиме и всей Японии. Однако она была украдена и незаконно вывезена в Южную Корею в 2012 году», — заявил японец.
Известно, что речь идет о 50,5-сантиметровой статуе сидящего Будды, изготовленной из позолоченной бронзы во времена династии Корё (918 — 1392 гг.) и имеющей вес 38,6 кг. В настоящее время данная статуя хранится в Национальном научно-исследовательском институте культурного наследия в Тэджоне.
Отметим, что в настоящее время статуя находится под контролем правительства Южной Кореи и является культурной ценностью, признанной японской префектурой Нагасаки. Японское правительство требует вернуть статую.
Однако южнокорейский храм также подал иск в суд, утверждая, что статуя принадлежит ему. Храм утверждает, что статуя была украдена японскими пиратами в XIV веке. Окружной суд Тэджона принял иск южнокорейского храма в 2017 году, однако правительство Южной Кореи обжаловало это решение в высоком суде.
«Он случайно ничего не употреблял? У нас тут, можно сказать, конец света, а он рассуждает о международных преступлениях, кражах и перепродаже», — возмущается roma***.
«Статуя была украдена и вывезена контрабандой в 2012 году, поэтому, безусловно, её нужно вернуть владельцу, то есть японскому храму», — утверждает yoho***.
«А в курсе, что довольно большая часть культурных ценностей была украдена в годы Имджинской войны или во время колониального правления Японии? Если нет, то нужно ли проверять, кто это сделал, когда, в какую эпоху?» — интересуется stee***.
«Чушь какую-то несет», — считает ayap***.
«Просто верните статую обратно», — предлагает yhan***.
«А что если японцы первые её украли, а теперь пытаются обвинить нас в том, что мы украли украденное?» — вопрошает buon***.
«Вор культурных ценностей, который занимается общественной деятельностью. Да-да, за общественные заслуги можно и смягчить наказание», — смеется kch1***.
«Да ладно Вам, значит, когда-нибудь мы тоже их ограбим», — советует не расстраиваться ehd7***.
«Во времена династии Чосон японцы вторглись на нашу территорию и разграбили храм. Только по этим действиям можно сказать, что Чосон был растоптан японскими захватчиками», — пишет jodo***.
«Сколько культурных ценностей Корейского полуострова в Японии было передано обратно корейцам? Почти все они были украдены. У японцев двойные стандарты», — отмечает aksv***.
«Япония — главный враг нашей страны. Об этом не стоит забывать», — настоятельно рекомендует kyeo***.
«Такими темпами они нас обберут до нитки», — считает yase***.
«И прокуратура на их стороне…» — сетует luda***.
«У японских монахов, кажется, совсем нет совести», — отмечает ghdq***.
«Чтобы было честно, можете поделить её пополам…» — предлагает kwan***.