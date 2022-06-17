Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что он принимал решение о введении антироссийских санкций, спровоцировавших кризис на мировых рынках топлива и продовольствия, как верховный главнокомандующий, а не политик, думающий о выборах, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 17 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Жалкий лепет оправданья», — написал Геннадий У.

Многие пользователи пришли к выводу, что Байден выглядит жалко, когда пытается найти логическое объяснение всему тому бардаку, который он устроил в мире.

«Начались оправдания. Оправдывается перед американцами, потому что стыдно. Объясняет, почему им хуже жить стало. Хотя, что бы он там ни выдумал, ему всё равно мало кто верит», — уверен Иван И.

Некоторые комментаторы отмечают, что Байден по определению не задумывается о своём участии в будущих выборах, потому что победа в них при любом раскладе уже не светит.

«Ха-ха. Конечно, он не думает о выборах. Ему очень сильно повезёт, если он до них доживёт!» — считает Михаил Б.

Часть людей полагает, что даже в качестве главнокомандующего Байден успел опростоволоситься, предоставив России реальный шанс реализовать свой исторический реванш.

«Всё с точностью до наоборот получилось, если судить по его словам. Хотел нагнуть Россию и расширить влияние НАТО, а получилось на деле, что прогнулся он, а также все его союзники разом. Великолепного себе американцы главнокомандующего избрали. Просто загляденье», — радуется Юрий Т.

«Ишь, какой он — главнокомандующий с ярко выраженной деменцией! Это реально страшно! Пока что он угробил экономику Запада, но ведь такими темпами он может в принципе угробить весь мир», — предупреждает Юлия С.

Joebiden.com Джо Байден

Ряд пользователей указывает на то, что не надо выставлять Байдена безумцем. Просто у него есть определённый план, который явным образом не понравится большинству участников геополитического процесса, включая союзников Америки.

«Байден принёс ущерба Европе больше, чем Америке. Он таким образом хочет развалить европейского конкурента, сделав из него для себя очередной рынок сбыта. Молодец, что тут скажешь. А его шестерки меж тем только радуются и наносят визиты к украинским нацистам», — отметил Гриша Т.

«Америка благодаря Байдену выстоит, а вот Европа рухнет. На её теле США устроят пир горой и продлят, таким образом, своё существование. Расти же в этом мире будут Россия, Китай, а также Индия», — предрекает Александра М.

Нашлись и те, кто уверены, что Байден изначально пришёл к власти в США как гробовщик, провожающий в последний путь тот Запад, который мы знали.

«Не зря же американцам подсунули изначально слабого политика, который не видит для себя перспективы быть избранным на второй срок. Изначально пришёл к власти, чтобы устроить мировой хаос и переустройство всего Запада. Это очень непопулярные решения, которые ставят крест на его дальнейшей карьере. Но зато это открывает новые горизонты перед всей американской элитой, которая явным образом упёрлась в накопившиеся противоречия. Байден разорвал все эти узлы», — указывает Марат Г.

Напомним, 17 июня президент США Джозеф Байден заявил в беседе с агентством Associated Press о том, что принимал решение о введении антироссийских санкций, спровоцировавших кризис на мировых рынках топлива и продовольствия, как верховный главнокомандующий, а не политик, думающий о выборах. Американский лидер утверждает, что Америке следовало дать России отпор, иначе она «так и продолжила бы продвигаться вглубь Европы».