Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил о том, что Минские соглашения ничего не значили для Украины, а задачей Киева было отвести угрозу, а также восстановление экономического роста и построение «мощи ВСУ». Об этом он сообщил в интервью «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие. Минские соглашения

«Мы добились того, чего хотели. Мы не верили Путину, как не верим сейчас. Наша задача была, во-первых, отвести угрозу или, по крайней мере, отсрочить войну. Выбить себе восемь лет, чтобы мы восстановили экономический рост и построили мощь ВСУ. Это была первая задача — и она была достигнута. Минские соглашения свою задачу выполнили», — сказал он.

Заявление Петра Порошенко обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Порошенко фактически заявил о том, что договоренности с Киевом ничего не стоят.

«Не должно уже быть этого государства, если оно будет, то эта история будет бесконечной», — отреагировал Serge P.

«Они даже не считают нужным скрываться. Всё как на духу говорят — что Порошенко, что Зеленский. Очередное косвенное подтверждение, что Россия опередила Украину всего на полдня. Иначе они бы Донбасс покрошили. И не только», — отметил Wild Сat.

«Вот именно за это сейчас и страдает украинский народ. Хотели обмануть Россию, теперь не жалуйтесь», — написал АА А.

«Теперь все видят, что это за правительство, так же они и со своим народом поступают», — отметила Инна.

«А где мощь-то? Если бы не ленд-лиз, эта мощь закончилась бы ещё в марте. А так вы только себе смерть отсрочили», — пишет Sponge Bob.

«Мощь вооруженных сил против мирного населения Донбасса 8 лет — это ли не геноцид? А секретные тюрьмы СБУ с пыточными помещениями, где пытали инакомыслящих и родственников ополченцев — это тоже мощь вооруженных сил? А отнятые пенсии, русофобские законы, переписанная история, сказки о великих украх, возведение нацистских преступников в ранг национальных героев — это не фашизм?» — задался вопросом Алексей К.

spoilt.exile Портрет Бандеры на здании Киевской городской администрации

«Вот это подтверждение тому, что никаких переговоров больше быть не должно с руководством Украины, подконтрольным Западу…» — комментирует новость один из участников обсуждения.

«Абсолютно ничего не достигли за восемь лет, только страну вели к краху, о какой подготовке к войне он речь ведёт — поставляет оружие Запад, к чему они готовы? Очень смешно. Ещё раз убеждаюсь, что тупые, лживые идиоты», — добавил «А… а».

«Горилку пить и салом закусывать их и учить не надо, что они и делали все эти восемь лет на Донбассе. Да стреляли по мирному населению, так сказать, — руку набивали, да глаз пристреливали. Выродки рода человеческого! Тем временем военные преступники со всего мира стаскивали оружие на отданную в полное распоряжение территорию Украины. Иностранные наёмники восемь лет гуляют по Украине, как по паркету. Чем сейчас похваляется Порошенко?.. Тем, что он в перерывах между запоями Украину продал, поставив подпись под Минскими соглашениями (согласовал с заокеанскими хозяевами)… Украинцы, вы когда прозреете?..» — задалась вопросом Ольга Д.

«То есть санкции все-таки незаконно ввели против РФ? Браво, Алексеевич (обращение к Петру Порошенко. — М. Р.)», — написал Виктор.

«Все-таки Порошенко — полезный идиот. Предупреждает, что украинским властям веры нет — брешут, как дышат. А дышат часто. Никаких переговоров с ними. И точка», — прокомментировала Ирина.

«Пётр Порошенко честно признался, что Минские соглашения для киевского режима ничего не значили и выполнять их никто не планировал. Целью было выбить себе 8 лет для подготовки ВСУ к войне с Россией. Сотое подтверждение, что РФ всё сделала правильно. Только на этот раз Москве надо добиться того, чтобы Киев, точнее то, что от него останется, выполнил требования по капитуляции», — подытожил автор телеграм-канала «Запрещенная Украина».

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