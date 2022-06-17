Один из прославленных философов древнего мира Диоген Синопский считал ложь валютой политики, и именно эту ложь он стремился разоблачить и сделать неприемлемой. Чтобы доказать свою точку зрения, Диоген иногда ходил по улицам Афин с зажженным фонарем при дневном свете. Когда его спрашивали зачем, Диоген отвечал, что ищет честного человека.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Найти честного человека сегодня в Вашингтоне ничуть не проще. Сегодня известному кинику бы для этого понадобился мощный прожектор в каждой руке, пишет отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор в статье, вышедшей 17 июня в The American Conservative.

Тем не менее внутри вашингтонского истеблишмента проступают короткие моменты ясности. Лгав на протяжении нескольких месяцев самым решительным образом американской общественности о причинах и протекании конфликта на Украине, американские СМИ теперь готовят общественность США, Великобритании и других стран Запада к военному краху Украины. Давно пора.

Западные СМИ сделали все возможное, чтобы украинская оборона выглядела куда более мощной, чем она есть на самом деле. Внимательные наблюдатели отмечали, что неоднократно показывались одни и те же видеофрагменты российских танков, попавших под обстрел. Сообщалось, что контратаки местного значения носили характер оперативных маневров.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский и американский военные

Ошибки русских преувеличивались сверх всякой меры их значения. Потери России и истинные масштабы собственных потерь Украины искажались, фабриковались или ими просто пренебрегали. Но условия на поле боя мало менялись со временем. Как только украинские силы оказались скованными на стационарных оборонительных позициях в городских районах и в центре Донбасса, положение украинской стороны стало безнадежным. Но это событие было представлено как неспособность России достичь «ее целей».

Сухопутные подразделения, которые оказываются скованными на подготовленных оборонительных сооружениях, будут обнаружены и уничтожены на расстоянии. Когда постоянные средства воздушной разведки, наблюдения и рекогносцировки, будь то пилотируемые или беспилотные, связаны с высокоточным оружием или современными артиллерийскими системами, информированными точными данными о наведении, «удержание позиции» фатально для любых наземных войск. Это тем более верно в отношении Украины, поскольку с первых же действий было очевидно, что Москва сосредоточила свое внимание на уничтожении украинских войск, а не на захвате городов или захвате украинской территории к западу от Днепра.

Результатом стало постепенное уничтожение украинских сил. Только эпизодическое вливание американского и союзного оружия удерживало потрепанные легионы Киева на поле боя; легионы, которые сейчас гибнут в огромных количествах благодаря опосредованной войне Вашингтона.

Война Киева с Москвой проиграна. Украинские силы обескровлены. Обученных пополнений в достаточном количестве, чтобы влиять на ход битвы, нет, и ситуация с каждым часом становится все более отчаянной. Никакая военная помощь США и их союзников, кроме прямого военного вмешательства сухопутных войск США и НАТО, не может изменить эту суровую реальность.

Проблема сегодня не в том, что придется уступить Москве территории и население на востоке Украины, которые Москва уже контролирует. Будущее Херсонской и Запорожской областей вместе с Донбассом уже решено. Москва также, скорее всего, закрепит за собой Харьков и Одессу, два исторически русских и русскоязычных города, а также прилегающую к ним территорию. Эти операции продлят конфликт на лето. Теперь проблема в том, как остановить боевые действия.

Остановятся ли боевые действия ранней осенью, будет зависеть от двух ключевых факторов. Первый касается руководства в Киеве. Согласится ли правительство Зеленского с программой Байдена на вечный конфликт с Россией?

president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином

Если администрация Байдена добьется своего, Киев продолжит действовать как база для наращивания новых сил, готовых угрожать Москве. На практике это означает, что Киев должен совершить национальное самоубийство, подвергнув центральную часть Украины к западу от Днепра массированным разрушительным ударам российских ракетных войск большой дальности.

Конечно, эти события не являются неизбежными. Берлин, Париж, Рим, Будапешт, Бухарест, София, Вильнюс, Рига, Таллин и, да, даже Варшава не должны слепо следовать примеру Вашингтона. Перед жителями европейских стран, как и перед большинством американцев, уже разверзается бездна всеохватывающего экономического спада, который своей политикой внутри США создает администрация Байдена. В отличие от американцев, которым приходится существовать в условиях непродуманной политики Байдена, европейские правительства могут отказаться от плана вечной войны Байдена для Украины.

Второй фактор связан с самим Вашингтоном. После того, как США влили более $60 млрд или чуть более $18 млрд в месяц в виде прямых или косвенных переводов в украинское государство, которое сейчас разваливается, важным вопросом является то, что происходит с миллионами украинцев в остальной части страны, которые не бежали? И откуда возьмутся средства для восстановления разрушенного украинского общества в условиях развивающейся глобальной экономической катастрофы?

Когда в этом году из-за инфляции средней американской семье нужно на $460 в месяц больше на покупку тех же товаров и услуг, что и в прошлом году, вполне возможно, что Украина могла бы тихо уйти под воду, как «Титаник», не вызывая особого беспокойства у американского электората. Опытные политики знают, что американское внимание к вопросам за пределами Америки настолько невелико, что признание поражения на Украине, вероятно, не имело бы немедленных последствий или эти последствия были бы незначительными.

A.Savin В супермаркете США

Однако последствия повторяющихся стратегических неудач в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии накапливаются. В 1980-х General Motors хотела диктовать, какие автомобили будут покупать американцы, но у американских потребителей были другие представления. Вот почему G. M., доминировавшая на рынке США в течение 77 лет, уступила свое первое место Toyota. Вашингтон не может диктовать то, как будут развиваться события по всему миру, равно как и Вашингтон не может избежать ответственности за свои расточительные расходы и разрушение процветания Америки.

В ноябре американцы пойдут на выборы. Эти выборы станут не только проверкой честности американского избирательного процесса. Благодаря им, вероятно, Байдену точно запомнят его непримиримость — его отказ изменить курс, как когда-то Герберту Гуверу в 1932 году. Демократы помнят, что их предшественники в Демократической партии более полувека эффективно выступали против «Гувера». Сейчас ситуация может измениться, и уже республиканцы смогут бороться против «Джо Байдена» в течение следующих 50 лет.