На Украине из школьной программы уберут произведения русских и советских писателей. Об этом 16 июня со ссылкой на документы рабочей группы при министерстве образования Украины сообщает издание «Страна».

Сожжение книг в нацистской Германии

Издание уточняет, что украинские школьники не будут изучать произведения Пушкина, Лермонтова, Толстого, Тургенева и многих других авторов. Из программы уберут «все произведения, написанные российскими и советскими (кроме украинских) авторами».

Также из программы уберут стихи, посвященные Великой Отечественной войне, в том числе стихи Твардовского и Симонова.

Из школьной программы также исключат некоторые произведения Николая Гоголя, в частности «Ревизор», «Нос», «Шинель» и ряд других. Из учебных планов также уберут целый раздел «Былины», включая сказания об Илье Муромце.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Махина дебилизации набирает обороты», — написал Dima.

«Что же у них тогда останется? Ни литературы, получается, ни искусства, ни монархов, ни великих завоеваний, ни открытий, ни побед, ничего, кто они теперь?» — поинтересовалась Daria Z.

«Кому хуже-то сделают? Да и зачем знание классики на плантациях в Польше?» — поинтересовалась Didkovskaya.

«Видимо, правительству нравятся тупые и необразованные бараны, ими проще управлять, и повелевать их умами, как это сейчас и происходит», — написал Максим.

«Слава Богу, скоро Украина закончится и школьная программа заиграет старыми произведениями», — пишет Irchik.

«Открываешь учебник литературы, а там пустые страницы. И надпись «Слава Украине», — написал Dziro.

«Правильно, незачем им такое читать. Вдруг в головах молодых украинцев заведутся мозги? Фюреру это не понравится!» — добавил Евгений.

«Для работы на европейских плантациях знания по художественной литературе не треба (не надо. — О. П.)», — прокомментировала Oksana S.

«Не нужно им это изучать. Эта литература элитарная. Пусть изучают речи Кличко. Это для них самое то», — с сарказмом добавила Karina A.

«Фашисты в Германии начинали своё движение тоже со сжигания книг. Тень четвёртого рейха подымается над Европой», — отреагировал Vladimir.

Сожжение книг в нацистской Германии на берлинской площади Опернплац 10 мая 1933 г

«А еще можно отменить химию, потому что там периодическая таблица элементов Менделеева, ученого Российской империи — тогда территория Украины была с Россией одним целым», — прокомментировал Sergey V.

«Пусть почистят от российских и советских ученых химию, физику, математику… остальное изучают и применяют, удачи их науке и экономике», — отметил 81 712.

«Наконец-то они признали, что Гоголь — русский писатель!» — с сарказмом написала Natalya.

«Интересно только, где эта Украина будет находиться. В Канаде?» — с сарказмом спросил Ivan.

«Разумно, вассалам США и Британии не нужно образование. Можно курсы барменов и сантехников вместо этого включить», — пишет Yaroslav.

«Оставят только сказки деда Панаса. Да и зачем холопам образование? Ещё поумнеют, а это означает — обрусеют. Нет уж, пусть лучше будут тупым скотом, которым рулить проще», — комментирует новость Алина А.

«А что дети читать будут? Но в целом концепция понятна — вынуть из людей генетически родную культуру, где сердце откликается, ибо все похоже на тебя и окружающий тебя родной мир. И на это место вставить нечто чужое, пусть и хорошее. Получается такой и не украинец уже, но и не европеец. Короче, шизофрения и когнитивный диссонанс. Бедные дети», — написала Olga.

«А книги сжигать когда начнут? А на Украине есть деньги на подготовку и печать новых учебников? Демагоги, уберут они. Страницы склеят если только», — возмутилась Юлия.

«При таком раскладе им можно вообще в школу не ходить! Чтобы на полях работать и унитазы мыть в Европе, знания не нужны!» — написала Jane999.

«Не нужно им ничему учиться. Пару-тройку польских слов, чтоб на пана работать», — с сарказмом подытожил Viktor.