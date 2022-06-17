«И книги сжигать начнут?» — на Украине не будут изучать русских писателей
На Украине из школьной программы уберут произведения русских и советских писателей. Об этом 16 июня со ссылкой на документы рабочей группы при министерстве образования Украины сообщает издание «Страна».
Издание уточняет, что украинские школьники не будут изучать произведения Пушкина, Лермонтова, Толстого, Тургенева и многих других авторов. Из программы уберут «все произведения, написанные российскими и советскими (кроме украинских) авторами».
Также из программы уберут стихи, посвященные Великой Отечественной войне, в том числе стихи Твардовского и Симонова.
Из школьной программы также исключат некоторые произведения Николая Гоголя, в частности «Ревизор», «Нос», «Шинель» и ряд других. Из учебных планов также уберут целый раздел «Былины», включая сказания об Илье Муромце.
Новость обсудили в мессенджере Telegram.
«Махина дебилизации набирает обороты», — написал Dima.
«Что же у них тогда останется? Ни литературы, получается, ни искусства, ни монархов, ни великих завоеваний, ни открытий, ни побед, ничего, кто они теперь?» — поинтересовалась Daria Z.
«Кому хуже-то сделают? Да и зачем знание классики на плантациях в Польше?» — поинтересовалась Didkovskaya.
«Видимо, правительству нравятся тупые и необразованные бараны, ими проще управлять, и повелевать их умами, как это сейчас и происходит», — написал Максим.
«Слава Богу, скоро Украина закончится и школьная программа заиграет старыми произведениями», — пишет Irchik.
«Открываешь учебник литературы, а там пустые страницы. И надпись «Слава Украине», — написал Dziro.
«Правильно, незачем им такое читать. Вдруг в головах молодых украинцев заведутся мозги? Фюреру это не понравится!» — добавил Евгений.
«Для работы на европейских плантациях знания по художественной литературе не треба (не надо. — О. П.)», — прокомментировала Oksana S.
«Не нужно им это изучать. Эта литература элитарная. Пусть изучают речи Кличко. Это для них самое то», — с сарказмом добавила Karina A.
«Фашисты в Германии начинали своё движение тоже со сжигания книг. Тень четвёртого рейха подымается над Европой», — отреагировал Vladimir.
«А еще можно отменить химию, потому что там периодическая таблица элементов Менделеева, ученого Российской империи — тогда территория Украины была с Россией одним целым», — прокомментировал Sergey V.
«Пусть почистят от российских и советских ученых химию, физику, математику… остальное изучают и применяют, удачи их науке и экономике», — отметил 81 712.
«Наконец-то они признали, что Гоголь — русский писатель!» — с сарказмом написала Natalya.
«Интересно только, где эта Украина будет находиться. В Канаде?» — с сарказмом спросил Ivan.
«Разумно, вассалам США и Британии не нужно образование. Можно курсы барменов и сантехников вместо этого включить», — пишет Yaroslav.
«Оставят только сказки деда Панаса. Да и зачем холопам образование? Ещё поумнеют, а это означает — обрусеют. Нет уж, пусть лучше будут тупым скотом, которым рулить проще», — комментирует новость Алина А.
«А что дети читать будут? Но в целом концепция понятна — вынуть из людей генетически родную культуру, где сердце откликается, ибо все похоже на тебя и окружающий тебя родной мир. И на это место вставить нечто чужое, пусть и хорошее. Получается такой и не украинец уже, но и не европеец. Короче, шизофрения и когнитивный диссонанс. Бедные дети», — написала Olga.
«А книги сжигать когда начнут? А на Украине есть деньги на подготовку и печать новых учебников? Демагоги, уберут они. Страницы склеят если только», — возмутилась Юлия.
«При таком раскладе им можно вообще в школу не ходить! Чтобы на полях работать и унитазы мыть в Европе, знания не нужны!» — написала Jane999.
«Не нужно им ничему учиться. Пару-тройку польских слов, чтоб на пана работать», — с сарказмом подытожил Viktor.