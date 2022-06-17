Американский президент Джо Байден счел слишком резкими и создающими риск войны с Россией заявления о том, что США желают Украине победы над Россией. Об этом 16 июня сообщает NBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Z и Байден

Таким образом Байден отреагировал на высказывания главы Пентагона Ллойда Остина и главы Госдепа Энтони Блинкена, прозвучавшие после их апрельских поездок в Киев и Варшаву. Выступая за победу Киева, Штаты дают повод киевским властям рассчитывать на большую, нежели сейчас, поддержку со стороны США, считает Байден. И это увеличивает противостояние с Москвой.

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Новость о том, что Байден попросил подчиненных не заходить слишком далеко в риторике о поддержке киевского режима, для того чтобы не рождать нереалистичных ожиданий у Киева и не увеличивать риск прямого противостояния с Москвой, обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения не верят в желание США не провоцировать Россию, если все восемь лет Штаты именно этим и занимаются.

«Дед таблетки, что ли, выпил?» — иронизирует Irina L.

«Украинский рейх американцы потихоньку сливают», — считает Votum S.

«На «Миротворец» Байдена», — смеется Кирилл.

«Восемь лет провоцировали, ага, сейчас не будут. Так мы вам и поверили», — отметила Аида.

«Поздно, уже спровоцировали, теперь ждите, мишка вылез в конце концов из берлоги, сейчас разминается», — с сарказмом добавил 56 741.

«А лучше вообще к себе за океан вернуться!» — обратился к США Andrei K.

«Американцы в своём репертуаре — сначала поджигают где-нибудь и потом только со стороны подбрасывают дровишки, чтобы не потухло, и с этого имеют выгоду. И так по всему миру уже не одну войну развязали», — прокомментировал Валерий Владимирович.

(сс) The U.S. Army Армия США

«Вы с русскими воюйте, но так, чтобы они не очень на нас обижались», — иронизирует Александр К.

«Уже поглядывают, где костер новый поджечь. С Украиной не выгорело. У них еще одна особенность есть — они всегда в конечном итоге встают на сторону победителя. Чем ближе развязка, тем больше глазки начнут открываться и на нацистов, и на власти и прочее», — написала Юлия И.

«Ветерок меняется, все допотопное вооружение спихнули», — отреагировала Елена.

«Это прогресс. Ну его!.. Они меня пугают, когда говорят что-то адекватное», — отметил Александр.

«Как они теперь аккуратно с Россией. Чувствуют, что раздраконили…» — отметил Artem.

«Сегодня скажет одно, завтра оружие отправит на Украину. Может, это специальная такая игра, чтобы все расслабились?» — задался вопросом First Last.

«Вообще, Зеленский если бы заботился о своей стране и своих людях, то давно бы уже подписал мирный договор. Но поскольку ему без разницы, что будет с людьми и страной, то он просит все больше и больше оружия, а это совсем не способствует окончанию конфликта. Наоборот, еще больше людей теперь погибнут, и, возможно, Зеленский этого и хочет», — ответила ему (First Last) Ульяна Ф.

«Текущая ситуация отнимает у людей жизни. И Россия делает все, чтобы быстрее закончить. Но Зеленский упорно просит оружие у Запада и получает его, что характерно. Как следствие, мы просто видим, что Зеленский не стремится к миру, ему интереснее затянуть конфликт, чтобы получить с этого свои плюшки, а люди… Ну, а что люди? Они плюшек не принесут», — также ответил ему (First Last) Дональд А.

«Говорить — одно, а делать — другое. Как это по-западному! Общество постправды…» — возмутилась Irisha M.

«Еще не включили заднюю, но уже ищут, как включить», — прокомментировал новость Vladimir B.

«Молча оружие поставлять будут?» — с сарказмом поинтересовалась Эля.

«А дедушка, может быть, в более здравом уме, чем Блинкен и Остин», — подытожил Михаил.