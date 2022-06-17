В редакцию ИА REGNUM поступило открытое письмо от политологаПетра Коломца, адресованное президенту Казахстана. Публикуем его в авторской редакции.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву

Уважаемый господин президент, в вверенной Вам народом Казахстана республике основным законом — конституцией должны быть обеспечены равные права и свободы граждан. К числу свобод относится и свобода выражать своё мнение в публичном пространстве.

К сожалению, это право соблюдается избирательно и непоследовательно.

В одно и то же время, когда Вы заявляете о приверженности дружбе и добрососедстве с Российской Федерацией, гражданин Казахстана Тайчибеков Ермек Кенесович говорит об этом же, но со своим видением развития этой дружбы — и в результате получает за публичное высказывание огромный срок тюремного заключения. Предыдущий президент Казахстана не отличался искренностью в отношениях с РФ, как, впрочем, и с населением Казахстана — русскими и казахами, и другими национальностями, населяющими республику. Его отношение к России ярко выразилось именно в заключении Ермека Тайчибекова на срок в четыре года за публичное высказывание симпатий к РФ.

Цитата из видео «Кто вы, Ермек Тайчибеков?» Ермек Тайчибеков

После Вашего прихода к президентской власти в Казахстане положение Ермека Тайчибекова не улучшилось, а усугубилось: судебные органы увеличили срок заключения на 7 лет, добавив ко всему прочему ещё и строгий режим содержания. В настоящий момент Ермек Тайчибеков содержится в ЛА 188/5 в пос. Заречном, где руководство заведения применяет к нему самые строжайшие и незаконные меры содержания и давления.

Прошу Вас от имени российской общественности и не только: дайте судебным органам серьёзным образом пересмотреть уголовное дело в отношении Тайчибекова Ермека Кенесовича. От Вашего отношения к этому делу зависит и отношение к Вам — в свете Ваших высказываний о дружбе с Россией.

Надеемся, история Вашего правления не будет омрачена преследованием человека, искреннего в своих чувствах любви к России.

Член правления ФНКА «Украинцы России»

Петр Коломец