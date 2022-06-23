Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «речи о признании «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не идет и что «давать прогнозы бесполезно». По его словам, в Афганистане существует много проблем гуманитарного характера, которые обязывают многие страны вступать в такие контакты с представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». То есть, согласно изложенной версии, контакты Москвы с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объясняются вопросами гуманитарного свойства.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Напомним, что накануне спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов не исключил признания администрации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со стороны Москвы. По его словам, подобные перспективы существуют, однако последним необходимо сформировать инклюзивное этнополитическое правительство. Он уточнил, что инклюзивная власть подразумевает появление в ней политических представителей этнических меньшинств — узбеков, хазарейцев и других. По его же словам, для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) это «психологический барьер», который им необходимо перейти. При этом указывалось, что «в вопросе признания правительства Россия не будет оглядываться на США и другие страны». Заявление Кабулова с заметным смещением акцентов в отношении возможностей признания правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как и комментарий Пескова, внешне воспринимаются странно.

Глава МИД России Сергей Лавров специально подчеркивал, что «основным препятствием» для признания правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является «его недостаточная репрезентативность», а именно отсутствие во власти представителей не только этнических меньшинств, но и разных политических сил. По его мнению, если данное условие будет соблюдено, то «определяющую роль» в признании нового правительства должна сыграть ООН. Именно эта организация, считает Лавров, должна стать «главным координатором при решении всего комплекса проблем постконфликтного восстановления Афганистана». Тем не менее в конце марта Россия аккредитовала в Москве дипломата талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на то, что Россия, член Совета Безопасности ООН, по-прежнему признает «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической группировкой, но установила с ним неформальные связи наряду с Китаем и Ираном.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

В чем же дело и почему сохраняется такая политико-дипломатическая аномалия? The Washington Post высказывает свою версию. Она считает, что Москва уверена в том, что «мирное урегулирование в Афганистане не может быть продолжено без участия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и что диалог с ними «снизит риск распространения терроризма из Афганистана в Центральную Азию». При этом «российские политики поддерживают связи с теми группировками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые выступают за дипломатическое урегулирование ситуации в Афганистане, и избегают контактов с группировками, пытающимися дестабилизировать ситуацию». В этом отношении, утверждает газета, «избирательная стратегия Москвы резко отличается от нежелания Вашингтона взаимодействовать с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и это «укрепляет ее статус противовеса гегемонии США».

Но дело в том, что сам Вашингтон раньше вел «тонкие и крайне неоднозначные» переговоры с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) относительно примирения и того, чтобы дать возможность американцам безопасно вывести свои войска из Афганистана. В этой истории до сих пор остается много неизвестных сюжетов. А сейчас США вступили в Турции в контакт с афганской политической эмиграцией, и 15 августа возможно проведение в Вашингтоне «большой конференции» с участием некоторых лидеров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и наиболее влиятельных представителей антиталибского сопротивления. Целью форума должно стать примирение враждующих политических групп с перспективой создания нового инклюзивного правительства Афганистана. Такое сообщение прозвучало из уст спецпредставителя президента США по Афганистану Тома Уэста.

(сс) U.S. Department of State Делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в США

Получится ли эта комбинация у Вашингтона, сказать сложно. Пока можно только констатировать, что американцы втягиваются вновь в новый тур афганской игры, главный смысл которой в стремлении политически дискредитировать «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в целом или какую-то неугодную, но влиятельную группировку в этом движении, заявляя, что та «не способна в ее нынешнем виде решать задачи управления и развития страны, обеспечивать гарантии безопасности для региона и мира». В то же время Уэст подчеркнул нежелание США принимать участие в вооруженном противостоянии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и оппозиции в Афганистане, так как «не считает, что вооруженное свержение нынешнего правительства в Кабуле приведет к позитивным изменениям в Афганистане».

Теоретически можно предполагать, что на этом направлении возможно сотрудничество между США и Россией, ведь в разных вариантах они выступают за демонтаж «однопартийной» диктатуры «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и замену его на инклюзивное правительство. В то же время фактом становится и то, что Вашингтон пытается вновь стать главным оператором «Большой игры» в Афганистане. Поэтому осторожный подход Москвы вполне объясним, ведь нужно понять и оценить новый американский региональный проект афганского урегулирования.