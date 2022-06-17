Материал немецкого издания Der Tagesspiegel, согласно которому высказывания украинского президента Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма под контроль Украины настолько далеки от реальности, что это вызывает сомнение в адекватности главы государства, вызвал бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 17 июня в социальной сети «ВКонтакте».

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«Попытки Зеленского вернуть Крым и Донбасс похожи на попытки двух геев зачать ребёнка. Чем больше стараются, тем сильнее болит задница», — отметил Андрей П.

Многие пользователи пришли к выводу, что адекватность Зеленского не вызывает никаких сомнений — никаких сомнений в отсутствии у него какой-либо адекватности.

«Этот кокаиновый гоблин сам себя не контролирует. Какой ему Крым?» — задаётся вопросом Алексей Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что обезумел не только украинский президент, а вообще всё западное общество, которое возрождает в XXI веке натуральный нацизм.

«Сами ему порошок поставили, потом сами усомнились во вменяемости. Приколисты, однако», — написала Наталия С.

«Судя по высказываниям Зеленского, он болен шизофренией и заразил этой болезнью всю Европу!» — поделилась своим мнением Татьяна Т.

Часть людей полагает, что Украина даже при максимальной поддержке со стороны стран Запада не сумеет одолеть российскую армию и даже подойти к границе с Крымом.

«Кто поверит в то, что украинская армия, не способная к сопротивлению российской армии, даже вооружённая современным западным оружием, может вернуть Крым? Только сумасшедший будет видеть такую перспективу», — отмечает Вячеслав О.

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Ряд пользователей указывает на то, что безумие Зеленского — не более чем просто роль посредственного актёра, а реальный кукловод находится за океаном.

«Да снимите уже вы розовые очки и посмотрите на вещи незамутнённым взглядом! Какой, к чёрту, Зеленский? Кто он? Что он решает? Этот карлик может только команды исполнять, потому что реальный инициатор войны на Украине — Байден и его команда, которая намерена устроить в мире абсолютный хаос, потому что ситуация в США оставляет желать лучшего. Если весь мир не будет в огне, то в огне будет Америка», — предупреждает Роман З.

«Байден и Зеленский — парочка, живущая в своём мире, далёком от реального. И это лидеры государств! Куда катится мир!» — ужасается Ирина К.

Нашлись и те, кто отмечают, что подозрение в неадекватности Зеленского — это всё-таки прогресс для западных СМИ.

«Вот это поворот! В Германии усомнились? Это что-то новенькое. Вы что-то не очень-то сомневались, когда оружие поставляли», — отмечает Ирина О.

«В итоге всё перевернут и переобуются. «Мы не знали, что у Зеленского поехала крыша. Мы не виноваты. Давайте всё вернем, как было», — предрекает Лапка В.

(сс) Официальное интернет-представительство Президента Украины Владимир Зеленский

Отдельные комментаторы призывают украинский народ осознать, что даже на Западе стали замечать, что президент Украины ведёт себя крайне неадекватно.

«70% выбрали Зеленского после его рассказов перед выборами, как он остановит войну. Теперь население Украины, словно овцы, сами лезут в мясорубку войны, лишь бы угодить интересам президента-наркомана», — указывает Донецк Д.

Напомним, 16 июня немецкое издание Der Tagesspiegel опубликовало материал, согласно которому высказывания украинского президента Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма под контроль Украины настолько далеки от реальности, что это вызывает сомнение в адекватности главы государства.