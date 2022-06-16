Заявление вице-премьера Александра Новака о том, что примерно 90-95 процентов газа, поставляемого Газпромом в Европу, уже оплачивается клиентами в рублях, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 16 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ за рубли

Minenergo.gov.ru Александр Новак

«А как дышали, как дышали! Плакали, махали тощими ручонками, мамой клялись», — отметил Олег Б.

Многие пользователи были рады узнать, что всё-таки у подавляющего числа европейский стран хватило разума пойти на условия России и начать оплачивать поставки голубого топлива рублями.

«Вот так вот. И нечего было выёживаться. Нормально ведь платится в рублях, и газ спокойно поступает. К чему был весь этот цирк?» — задаётся вопросом Степан С.

«А сначала ой как не хотели! Боялись, что в первый раз будет больно, а теперь сами уговаривают продавать им за рубли», — написала Лилия В.

Некоторые комментаторы отмечают, что только безумцы будут готовы умереть холодной смертью, лишь бы не идти на поводу у Москвы

«Ещё одно доказательство того, что Европейский союз, да и вообще Европа, никогда от наших энергоресурсов не откажется. Заменить наш газ они не смогут. Значит, они будут платить рублями. Тут просто выхода у них нет», — пишет Дима О.

Часть людей полагает, что «отказавшиеся» могут и дальше строить из себя гордых, покупая втридорога тот же самый российский газ, но уже у своих менее принципиальных соседей.

«Ну и правильно! А остальные пусть сидят без Газпрома и создают себе ещё больше проблем. Совсем не думают о том, что это как-то сохранит их карманы полными. Пока голодать и мёрзнуть не начнут, не одумаются», — уверена Виктория А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

«Если 90% покупателей платят в рублях, значит, 10% особо упёртых будут вынуждены покупать у этого большинства тот же самый российский газ по реверсу, с надбавкой. Объяснению эта товарная логика не поддаётся», — подметил Андрей С.

Ряд пользователей указывает на то, что настала очередь переводить и другие товары на рубли, чтобы национальная валюта России стала действительно основополагающим элементом при заключении большинства самых крупных международных сделок нашим государством.

«Это просто-таки наипрекраснейшая весть! Неплохо бы расчёты и за все остальные товары, поставляемые нами в недружественные страны, производить за рубли. Рубль — валюта будущего. Она подкреплена нефтью, газом и зерном, без которых Европе — хана», — указывает Артём Л.

Нашлись и те, кто уверены, что вслед за энергетическим кризисом миру грозит кризис продовольственный, и Россия одна из немногих обладает ресурсами, способными спасти чуть ли не всю планету от голода. В связи с этим нашей стране пора ставить перед внешним миром свои условия.

«Ну, а теперь очередь за зерном. Вот это будет рычаг так рычаг. Там можно очень эффективно воздействовать. А вкупе с удобрениями, а также засеянными полями в Херсонской и Запорожской областях, освобождённых от нацистов российской армией, возможности практически неограниченные», — считает

Напомним, 16 июня вице-премьер Александр Новак заявил на полях Петербургского международного экономического форума о том, что примерно 90-95 процентов газа, поставляемого Газпромом в Европу, уже оплачивается клиентами в рублях.