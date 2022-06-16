В Хмельницкой области введен мораторий на использование русскоязычного культурного продукта в любых формах. Об этом сообщается в пресс-службе Хмельницкого областного совета.

Тарас Шевченко – пастух, картина Ивана Ижакевича

«Областной совет своим решением ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Хмельницкой области до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины», — говорится в сообщении.

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«Это закономерное продолжение насаждения русофобии. Очень логично с точки зрения такой политики. Песни на русском могут объединять, а им это как нож к горлу», — прокомментировала Julia F.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

«Хотелось бы услышать русскоязычных украинцев, которые 8 лет говорят, что никто не запрещает русский язык», — написал Андрей Б.

«Это прекрасно ускорит денацификацию!» — отреагировал Юра.

«Отдать их полякам. Пусть поляки себе геморрой имеют», — пишет «Иракский Одессит».

«Странно, почему упоротые Хмельницкий обратно в Проскуров (название города до 1954 года — М. Р.) не переименовали. Богдан Хмельницкий же зрадник (предатель — М. Р.), агент Кремля», — смеется Алексей.

Цитата из к/ф «Богдан Хмельницкий». Реж. Игорь Савченко. 1941. СССР Богдан Хмельницкий

«Ой, та вы что? Вот только когда их герои оказываются в нашем плену, то сразу начинают говорить на великом и могучем русском языке. Сразу у них проклевывается историческая память», — добавил Виктор.

«Русский язык не притесняют на Украине, говорили они», — иронизирует Alexandr.

«Как говорится на русском языке: перед смертью не надышишься», — добавила Натали Д.

«Забот в стране других вообще нет», — написал Yura.

«Запретный плод сладок», — отреагировала Елена.

«И это прекрасно. Чем больше народа они восстановят против себя, тем лучше», — считает Yuriy A.

«К вопросу, почему денацификация должна пройти по всей Украине», — отметил Tiger.

«Так, а зачем останавливаться на достигнутом? Надо отказаться от советского и русского оружия! И, конечно же, от территорий, доставшихся от «проклятой» России и СССР», — подытожил Андрей А.

«И вот это вот оставлять? Оставить нацистскую Украину?» — недоумевает Татьяна Т.

«Ну вот и всё. Теперь русские войска не смогут зайти в Хмельницкую область. Печально. Ну разве что молча, без песен…» — иронизирует Alex_N.

«Скоро гимн России петь будете…» — подытожил Денис.