Эксперт: Сербия должна выбрать сотрудничество с Россией
Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза не является причиной для национализации «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС), в которой контрольный пакет акций принадлежит российскому Газпрому. Такое мнение высказал ИА REGNUM сербский эксперт в области энергетики Милош Здравкович.
Напомним, что президент Сербии Александр Вучич 14 июня заявил, что из-за новых санкций Европейского союза Сербия уже с ноября этого года не сможет импортировать российскую нефть. В начале июня министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович в интервью ВВС на сербском языке рассказала, что если ЕС ужесточит санкции против России, «Нефтяная индустрия Сербии», которая принадлежит российской компании «Газпром-нефть», должна сменить владельца.
«Абсолютная ложь, что НИС не сможет функционировать, если останется в собственности Газпрома. Правда, самым простым путём для снабжения НПЗ, работающих в рамках этой компании, является адриатический нефтепровод JANAF, который Хорватия унаследовала еще от бывшей СФРЮ и который связывал нефтяную промышленность всего большого югославского государства», — рассказал эксперт.
Здравкович напомнил, что нефтепровод JANAF начинается в хорватском порту Омишаль, куда нефть привозят на танкерах по Адриатическому морю. Оттуда одна ветка ведет к НПЗ в хорватском городе Риека, другая — к уже недействующему НПЗ в городе Сисак, продолжил эксперт. Из города Сисак ведут две ветки: одна ведет в Венгрию и Словению, вторая — через Славонию (область Хорватии — ИА REGNUM) в Сербию к НПЗ в городе Нови Сад и Панчево, добавил он. Эта ветка нефтепровода имеет ответвление к городу Босански брод, где работает НПЗ, находящийся в собственности российской компании «Зарубежнефть», отметил сербский инженер.
Эксперт также подчеркнул, что шестой пакет санкций ЕС относится к российской сырой нефти, которая транспортируется морскими путями. На нефтепровод «Дружба» эти санкции не распространяются, и поэтому российскую нефть можно транспортировать в Чехию, Венгрию и Словакию, отметил он.
«Нефтепроводы «Дружба» и JANAF связаны между собой, так что это еще один путь, по которому российская нефть может поступать в Сербию. Вариант А — это «Дружба» — JANAF, вариант Б — это закупка нефти в Ираке, Казахстане, в Венесуэле», — сказал Здравкович.
По словам эксперта, решение о национализации той или иной компании прежде всего политическое, и поэтому если кто-то захочет национализировать НИС, он сделает это. При этом Здравкович подчеркнул, что такое решение было бы не в интересах сербского государства.
«Президент Вучич пока не заявлял о том, что Сербия намерена национализировать НИС, хотя я не исключаю, что такой вариант рассматривается. Я как эксперт говорю, что НИС сможет работать как российская компания на территории Сербии, несмотря на шестой пакет санкций ЕС. В шестом пакете упоминается российская нефть, произведенная на территории России, но не упоминаются российские компании, которые работают в любом другом месте на планете Земля», — подчеркнул эксперт.
Здравкович добавил, что в сербских СМИ, к сожалению, в последнее время нагнетается антироссийская риторика, и в этом контексте обсуждается в вопрос участия российского Газпрома в структуре собственников «Нефтяной индустрии Сербии».
«Сербия окружена странами НАТО, и на нее оказывается большое давление. Но с другой стороны, Венгрия тоже в НАТО, Болгария в НАТО, но при этом самый большой НПЗ Болгарии принадлежит российскому «Лукойлу», а Венгрия наладила отличное энергетическое сотрудничество с РФ. Венгры импортируют и российскую нефть, и российский газ. С русскими можно работать, и мне кажется, что в интересах как Сербии, так и Европы работать в русскими в энергетическом секторе. Санкции — контрпродуктивные, и я как инженер, руководствуясь только соображениями экономической выгоды, всегда выбрал бы сотрудничество с Россией», — подытожил Милош Здравкович.