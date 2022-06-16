Я вижу, как некоторые люди превращаются на Украине в Джаббу Хатта. Хотя не только на Украине, конечно, но сейчас речь о ней. Потому что едва ли не каждый день там — показательные выпуски: выступает Джабба. Был такой гигантский жабоподобный слизняк, тиран и коррупционер, наслаждающийся деньгами и чужими страданиями. И вот то Зеленский сверкнёт видоизменённым состоянием, то Арестович брякнет, а тут кореш и помощник Зе Евгений Кошевой выдал совсем уж неприличное в интервью.

Цитата из к/ф «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». реж Джордж Лукас. 1977. США. Джабба Хатт

Он заявил относительно своего возможного (а по факту — невозможного) отправления на поле боя: «Я тут подумал. Вот я приду, и меня, поскольку навыков нет, в первый же день ловит снайпер и стреляет. И чем я помогу Украине? Ничем. Только тем, что хейтеры будут хайповать на этом и говорить: «Фу, слава богу, он помер». Не-не, я пока что не собираюсь».

Самое отвратительное здесь — даже не слова (что взять с идиотов, пусть они и у власти?), а смех, коим это всё сопровождалось. Когда трупы гниют в полях и лесах. А им, этим блаблаблакерам, весело. Шуточки, прибауточки. Всё нормально. Красный смех, не иначе.

Возможно, они никогда и не были людьми? Просто маскировались под них? Я ведь встречал Евгения Кошевого ещё на КВН. А после наша компания заказывала «Квартал» на корпоративы, и мне по долгу службы приходилось общаться с компашкой Зеленского. Последнему, кстати, я, пьяный, хотел набить морду. Видимо, что-то знал. Выступал, кстати, тогда «Квартал» в клубе «Пятый элемент», принадлежащем Петру Порошенко. Вот уж ирония.

Максим Стоялов Кошевой и Зеленский

Так, может, Кошевой и не был человеком? Так? Хотя при встречах отторжения к нему, как к Зеленскому, я не испытывал. Впрочем, может, он столь удачно маскировался. А внутри уже был Джаббой Хаттом. И постепенно тот рос, рос и выдавливал человека. О внешности говорить — моветон, но тут именно тот случай. Кто видел нынешнего Кошевого, тот поймёт, о чём я.

Как так получается, что обычный юморной пацан, родившийся в Купянском районе Украины в семье котельщика и воспитательницы детского сада, а позже игравший за донбасские команды КВН, упражняется в юморе относительно того, кого призовут, а кого не призовут на фронт, когда погибают сотнями и тысячами? Дело тут не в Кошевом (кому он, на самом деле, нужен? только лишь ещё один характерный яркий пример), а в контексте.

Ведь это происходит тогда, когда тысячи украинцев отлавливают на работе, на заправках, на пляжах, в общественном транспорте — везде, где только можно и нельзя — и отправляют на войну. В таких случаях говорят: используют как пушечное мясо, но это не совсем точный образ. Пушечное мясо должно наносить урон врагу, а здесь наносится урон самой Украине. И вот они обращаются к Зеленскому: нас бросили, нам нечем воевать… и так далее. Не знаю, как вы, но я не испытываю удовлетворения, глядя на такие лица, на такие речи. Они не хотели войны — их отправили воевать.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Зеленский

Мне сейчас скажут, что едва ли не все, кого наши ребята, российские военные, бойцы ЛДНР, взяли в плен, моментально становятся поварами, водителями. Да, и так было всегда. Однако есть огромная разница между боевиком «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и тем хлопчиком, которого поймали где-то в Полтаве и дали автомат без должного числа патронов. От смерти второго мир не станет чище.

Острое чувство несправедливости — вот о чём и к чему всё это, чавкающее кровавой войной. Такие, как Кошевой, жрут с рук Зеленского и со смешками рассказывают, что им на войне делать нечего. А обычных людей отправляют умирать вот за таких, с рук жрущих. «Все животные равны, но одни равнее других».

На днях мне сказал один человек: «Кто знает, может, люди на Украине поймут, как поступает с ними власть Зеленского, и восстанут?». Не думаю, что восстанут. Для последнего нужна организация, а тут российская агентура провалилась. Хотя это было бы правильно и последовательно. Потому что прямо сейчас на Украине погибают люди, находящиеся в пленниках у тех, кто из людей превратился в Джабб.

Что вызвало их мутацию? Ответ прост. С ними произошло то же самое, что и с другими, нырнувшими во власть как во вседозволенность. Когда нужно отключать любое видение кого-либо и чего-либо, кроме задницы начальства и успеха, выраженного в деньгах и власти. Только это имеет значение для них. Вот и у Джаббы есть лишь страсть к жратве, пыткам, деньгам и мрачному чувству юмора. Джабба коррупционер и экзекутор, но прежде всего Джабба трус. И это нужно использовать. С ним нельзя договариваться — его можно лишь обжигать ослепляющим светом, а лучше раскалённым железом. Обжигать в обход остальных.