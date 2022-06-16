Жители Южной Кореи обсудили ход дела бывшего бойца спецназа ВМС страны и блогера, воевавшего на стороне киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно южнокорейским СМИ, 38-летний блогер, бывший боец спецназа ВМС Ли Гын, принимавший участие в боевых действиях на стороне киевского режима, 15 июня был передан в прокуратуру Центрального округа Сеула для дальнейшего расследования и возможного предъявления обвинений.

На прошлой неделе Ли Гына вызвали на допрос в полицию, где он признал большинство из пунктов обвинения.

Напомним, что в марте Ли Гын отправился на Украину, где вступил в состав добровольческого отряда. 27 мая наемник, получив ранение, вернулся на родину для прохождения курса реабилитации. В настоящее время блогеру запрещен выезд из страны.

В феврале МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении Украины до черного (запрет на посещение). За нарушение паспортного законодательства Ли Гыну грозит до одного года заключения в тюрьме или штраф до 10 млн вон (~$8,1 тыс.)

«Его нужно оправдать, в его действиях нет ничего такого», — пишет ligh***.

«Съездил на фотосессию и «заработал срок» за нарушение паспортного законодательства», — троллит neko***.

«Если вы продолжите бранить его за данный поступок, то это равносильно оскорблению иностранных военных, принимавших участие в Корейской войне. Разве его вклад не должен быть признан украинской властью? С каких пор Южная Корея стала страной, не проявляющей милость?» — сетует necr***.

«Он должен быть наказан за нарушение паспортного законодательства», — считает cute***.

Цитата из видео «Южнокорейский наемник на украине Ли Гын из Южной Кореи» Ли Гын

«Если Китай вторгнется в Южную Корею, то люди вроде Ли Гына очень нужны нашей стране. Думаю, украинцы благодарны ему за то, что он принимал участие в боях. Думаю, его действия поднимут национальный престиж Южной Кореи. Ли Гын, ты отлично поработал», — выражает свою благодарность mzb1***.

«Аплодирую за проявленное мужество. Я рад, что он вернулся живым», — пишет kcr9***.

«А вы бы чувствовали себя хорошо, делая то, что не делают другие?» — интересуется musa***.

«Если война придет и к нам, то правительству придется обращаться за помощью ко всему мировому сообществу. Хотите сказать, что правительства их стран накажут людей за оказание помощи другому государству? Не забывайте, какую поддержку получила Южная Корея в годы Корейской войны», — советует sunn***.

«Его действия незаконны, но мне жаль, что так вышло», — пишет skdl***.

«Вне зависимости от ваших убеждений или чего-то другого, Украина нуждается в помощи. Не поворачивайтесь к ней спиной!» — призывает vinc***.

«Ли Гын — третье лицо, которое не имеет права палить по русским», — утверждает bing***.

«Тот факт, что он является преступником, никуда не делся. Его участие в боевых действиях не делает его героем. Зачем нужно помогать тому, кто ездил на Украину, чтобы сделать пару фоточек для Instagram?» — интересуется dool***.

«Если не считать исторических личностей, то Ли Гын самый мужественный человек, которого я когда-либо видел в современном обществе», — пишет fedo***.

«Вы забыли историю про молодого человека, который нарушил все запреты о путешествиях, отправился в Ирак и был там обезглавлен?! Должны ли мы признать того, у кого, возможно, есть заслуги перед родиной?» — вопрошает star***.

«Не думаю, что человека, перешедшего дорогу на красный свет, будут подвергать критике», — отмечает vcxz***.

«Человек, который рисковал своей жизнью, поступил правильно», — пишет kasb***.

«Что-то мне подсказывает, что после лечения он бы вернулся на Украину. Правда теперь он не сможет этого сделать, ведь ему запретили покидать страну», — pwk8***.

«Если бы закон не уважали и не придерживались его, то на Украину уехало бы больше людей», — считает rlaw***.

«Если вы гражданин Республики Корея, то должны подчиняться законам страны», — пишет miso***.