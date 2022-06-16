В Нур-Султане проходит международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии с участием представителей России, Ирана, Турции, сирийского правительства и оппозиции. В качестве наблюдателей в ней принимают участие делегация ООН под руководством главного сотрудника по политическим вопросам офиса спецпосланника генерального секретаря по Сирии Роберта Данна, эмиссары Иордании, представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста. На переговорах в двустороннем и трехстороннем форматах стороны обсуждают гуманитарное и социально-экономическое положение в Сирии, перспективы возобновления работы Конституционного комитета Сирии в Женеве, меры укрепления доверия, освобождение заложников и поиск пропавших без вести, создание условий для возвращения беженцев на родину. Пленарное заседание, на котором планируется подписание совместного заявления по итогам переговоров, состоится завтра во второй половине дня.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сирия

Сначала обозначим очевидные нюансы ситуации. Переговорные процессы в появившемся в 2017 году астанинском формате то шли по нарастающей, то затухали. Многие эксперты связывают это с периодом пандемии. Но она не мешала участникам формата проводить консультации и переговоры на двухсторонней основе, добиваться определенных решений в конкретных ситуациях. При этом совершенно заглохла женевская переговорная площадка под эгидой ООН по новой сирийской конституции. А сейчас появилась логистическая проблема: российским дипломатам приходится на перекладных добираться до Швейцарии для присутствия на заседаниях Конституционного комитета. Из-за санкций Европейского союза против России воздушное пространство ЕС и Швейцарии закрыто для российских самолетов. Сейчас российская сторона ставит вопрос о создании новой нейтральной площадки для проведения следующей сессии комитета.

Нет серьезных подвижек и в решении вопросов восстановления Сирии. Напомним, что 10 июля истекает срок действия принятой год резолюции СБ ООН 2585 о механизме оказания трансграничной гуманитарной помощи Сирии (ТГМ). Резолюция была разработана совместно Россией и США и стала компромиссом между видением Москвы и Запада. Не вдаваясь в детали этого документа, отметим, что Россия ожидала смягчения западных санкций в отношении Дамаска. Не дождалась. Теперь ставится вопрос о выработке новых механизмов предоставления помощи Сирии со стороны международного сообщества. По-прежнему провисают проблемы возвращения сирийских беженцев и обмена пленных, а также «незаконного американского присутствия на северо-востоке Сирии». Как говорит спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, США в арабской республике «лишь удерживают контроль над нефтяными месторождениями и грабят энергоресурсы страны».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Тем не менее ситуация в регионе меняется. Заметно обострилась ситуация на сирийско-иракской границе, Израиль активизировал ракетные атаки по территории Сирии. И из всех участников астанинского формата именно Турция стала остро чувствовать «курдский жар», затушить который с помощью Вашингтона ей не удается. Вот и решили в Анкаре вновь вспомнить об астанинском формате, активно пролоббировать проведение очередного раунда переговоров с целью поиска новых общих точек соприкосновения с позициями России и Ирана с возможным дальнейшим выходом знаковых игроков сирийской оппозиции. Потому что Анкара осознала, что на определенных сирийских направлениях никто, кроме Москвы и Тегерана, ее поддерживать не будет. И речь идет не только о военной помощи, но и о политико-дипломатической поддержке на международных площадках.

Но удастся ли Турции достигнуть своих гласных и негласных целей на нынешнем астанинском форуме в Нур-Султане, сказать сложно. Потому что нельзя исключать того, что так называемая курдская оппозиция в Сирии вступит в альянс с Дамаском. Чтобы такого не произошло, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану важно заручиться «коалиционным мандатом». Но добиться его возможно только при организации саммита лидеров астанинской тройки в лице России, Ирана и Турции. Поэтому есть подозрение, что на нынешнем раунде переговоров в астанинском формате Анкара будет зондировать почву в этом отношении. В остальном можно прогнозировать появление взаимоприемлемых позиций по решению сирийского кризиса, изложенных на бумаге. Но только дальнейший ход событий покажет, насколько результативным окажется нынешний форум.

И еще. Необходимо стимулировать политическую трансформацию и реинтеграцию Дамаска в «арабскую семью». А то получается, что три основных участника этого формата — Россия, Турция и Иран — не являются арабскими странами, но при этом пытаются решать судьбу Сирии.