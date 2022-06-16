Правительство Шотландии планирует провести референдум о независимости в октябре 2023 года. Это будет второй референдум о выходе Шотландии из состава Соединенного королевства, первый прошел 18 сентября 2014 года, где 55,3% избирателей проголосовали против независимости. Ранее первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии Никола Стерджен сказала, что референдум должен пройти до конца 2023 года. Секретарь шотландского кабинета министров Ангус Робертсон обозначил более конкретный период, сказав, что члены шотландского правительства получат «план по проведению референдума, который пройдет в следующем октябре».

Цитата из к/ф «Храброе сердце». реж Мэл Гибсон. 1995. США За свободу Шотландии!

14 июня шотландское правительство опубликовало доклад о «свежих» причинах независимости Шотландии. Одной из целей отделения от Великобритании является «создание новой Шотландии».

В Британском парламенте негативно отреагировали на шотландскую инициативу и заявили, что сейчас не время проводить еще один референдум.

Часть пользователей, которые не живут в Шотландии отметили, что они бы не отказались выйти из состава Великобритании, поэтому они рассматривают возможность переезда, чтобы проголосовать за независимость.

«Мне нужно переехать в Шотландию, пока не стало слишком поздно», — прокомментировала @MissRosaBud.

Ряд комментаторов не верят в то, что референдум проведут до конца 2023 года, по их мнению, если его и проведут, то лет через десять.

«Да вы что. В 2033 еще может быть», — написал @KOTL89.

«А я говорю, что выиграю лотерею в апреле 2023 года. Но это же не значит, что это произойдет», — отметил @Jonthemon6.

В комментариях отметили, что проводить повторный референдум нельзя, потому что этот вопрос уже решили. Несмотря на то что многое поменялось после Brexit, у шотландцев не появилось право голосовать по этому вопросу еще раз.

«Этого не случится, по крайней мере, пока эта королева жива. У Шотландии уже был шанс на референдум, разрыв, конечно, был маленький. Может быть ситуация и поменялась после выхода Великобритании из состава Европейского союза, но Вестминстер вряд ли уступит», — @AllahMaalikHy.

«Сколько вам надо шансов? У Шотландии уже был референдум по вопросу отделения от Великобритании. Люди, которые голосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании, победили. Я бы проголосовал еще раз по вопросу выхода Великобритании из состава Евросоюза, потому что, я вам гарантирую, в этот раз проголосовали бы за то, чтобы остаться, но этого не случится», — прокомментировал @steviejlfc2008.

(сс) Jim Barton Агитация за независимость Шотландии

Пользователи напомнили, что большая часть Шотландии проголосовала за то, чтобы остаться в составе ЕС, так что решение о Brexit было фактически принято англичанами. Они считают, что именно поэтому у шотландцев есть право проголосовать за независимость.

«Если англичане могут вытащить все население Великобритании из ЕС, тогда шотландцы точно могут вытащить себя из союза с Англией», — считает @celticgurrl.

Среди пользователей есть те, кто уверен, что консерваторы, лейбористы и другие представители партий, выступающих за единое королевство, всяческим образом будут препятствовать независимости Шотландии.

«Унионисты устроят бойкот, таким образом результат станет ничего не значащим. Шотландская национальная партия знает об этом, так что это просто очередной фокус», — считает @TrueNerth.

Ряд комментаторов предположил, что консервативное правительство Великобритании откажется признавать результаты референдума или откажется передавать права шотландскому правительству на то, чтобы законодательно оформить свою независимость (section 30 order — положение, которое позволяет шотландскому правительству принимать законы, которые должны рассматриваться в Вестминстере — прим. Д. С.).

«Без 30 раздела, который может признать законным только Вестминстер, это дохлый номер и всего лишь громкие слова для тех, кто не знает, как пользоваться Google», — прокомментировал @Watertankkitty.

Сторонники независимости не верят в то, что Британия может измениться в лучшую сторону, поэтому видят отделение единственным способом стать лучше как государство.

«Шотландцы заслуживают независимости. Насколько бы я не хотел, чтобы Великобритания признала и отмечала наши различия, я действительно думаю, что нашим старым друзьям нужно дать шанс», — написал @mcjewkes.

«Великобритания как государство потеряла свою голову, свою человечность, моральный компас, своих друзей, своё положение и уважение остального мира. Шотландия еще нет, она должна выйти, пока ее не затянуло в эту дыру», — считает @GuitarmoogMusic