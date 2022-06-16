После российско-украинского конфликта на повестке дня активно обсуждалось членство Финляндии и Швеции в НАТО. По этому вопросу Анкара самостоятельно сделала политический ход. Однако это событие снова сделало членство Турции в НАТО спорным. Примечательным оказался результат опросов по спорному вопросу о членстве в НАТО. Исследовательская компания Metropoll поделилась результатами опроса, в ходе которого предлагалось ответить на вопрос: «Должна ли Турция выйти из НАТО?». Исследовательская компания Metropoll в проведенном опросе избирателей также задала вопрос: «Должна ли Турция, на ваш взгляд, остаться в НАТО или выйти из альянса?». Результат, полученный в ходе проведенного опроса, привлек внимание общественности.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Согласно опросу, 61% населения заявил, что Турция должна остаться в НАТО, а 24% заявили, что выступают за выход из НАТО. 15,6% опрошенных затруднились дать ответ по этому вопросу. Председатель Рабочей партии Турции Эрджумент Акдениз в одном из своих интервью заявил: «С тех пор, как Турция вступила в НАТО, она не может избавиться от проблем. Турция, будучи силой НАТО, направила свои войска во многие точки, в том числе в Афганистан и Ливию. НАТО стоит за кровавыми переворотами, такими как переворот 12 сентября. НАТО — это империалистическая военная организация с грязным и кровавым прошлым. Сегодня НАТО продвигает империализм США. НАТО является одной из ответственных сторон напряженности, провокаций и военного наращивания в Восточной Европе и Украине. Совершенно очевидно, что НАТО стремится превратить Украину и ее окрестности в склад для оружия и базу для ядерной атаки. В каждом своем принятом решении НАТО будет втягивать Турцию в войну. В то время как членство в НАТО находится в подвешенном состоянии и действуют двусторонние военные соглашения, а военные базы США до сих пор не выведены из Турции, заявления правительства о «нейтралитете» и «мире» — лишь пустые слова».

Последовавшая реакция в соцсетях слегка отличалась.

Новостной портал Gerçek Gündem в своем аккаунте в социальной сети опубликовал заявление председателя ПНД Девлета Бахчели:

@gercekgundem: «Заявление Бахчели о том, что «даже выход из НАТО следует рассматривать как альтернативный выбор», напомнило подход основателя ПНД Альпарслана Тюркеша».

Великое национальное собрание Турции Девлет Бахчели

Журналист Фатих Яшлы публикует следующий комментарий применительно к этому подходу:

@fatih_yasli: «Бахчели спокойно говорит об окончании холодной войны, распаде СССР и отсутствии сильной левоцентристской волны в Турции. И для турецкого правящего класса, и для турецкого правоцентристского крыла выход из НАТО неприемлем… Забудьте об этом».

Преподаватель, историк Джандан Бадем публикует следующий комментарий:

@CandanBadem: «В Греции и Турции расположены военные базы США. Как бы ни злились, ни кричали друг на друга греческие и турецкие националисты, за обоими стоит Большой брат — США. И они ничего не смогут возразить против военных баз США и не захотят выйти из НАТО. А мы, социалисты, выступаем за полностью независимую Турцию и за отношения с соседями без посредников».

Сотрудник журнала Teori Джемиль Гёзель публикует следующий комментарий:

@cemilgozel: «Выход из НАТО для Турции — это не выбор, а необходимость. Перед людьми не стоит выбор — жить или нет. Жизнь для людей является необходимостью. Вот почему Ататюрк говорил — либо независимость, либо смерть».

Преподаватель Сельчук Атак публикует следующий комментарий:

@ProfAtak: «В интересное время живем. Мы на пороге третьей мировой войны. Если Турция встанет на сторону России, она будет противостоять НАТО и всему миру… Экономика и без этого уже пошатнулась, в этом случае она полностью обвалится. Если же она выступит против России, то ей будут угрожать другими вещами. Она ходит по острию ножа, заточенному с обеих сторон!».

Пользователь с ником Kaptan XYZ публикует следующий комментарий в ответ на это сообщение:

@KaptanXYZ: «Что Россия должна объяснить? И даже если это произойдет, что она объяснит, чего не знают другие страны? Какому государству будут интересны заявления России? Кого волнует эта экономика, этот беспредел в Турции? Большинство скажет, что все в порядке».

Историк Анкарского университета Хакан Айдын публикует следующие комментарии:

@GeneralTurkish: «Выйти из НАТО не так просто, как может показаться. Инджирлик — стратегическая база Евразии. Она контролирует Кавказ, Ближний Восток и юг России. Так же и проливы обеспечивают геополитическое превосходство в Черном море. А Турция является второй по величине военной державой НАТО. В этом случае нарушится баланс сил».

U.S. Air Force Авиабаза Инджирлик

@GeneralTurkish: «Что будет делать Турция, когда выйдет из НАТО, примкнет ли к Шанхайскому блоку? Мы видели, что произошло с Казахстаном, членом этого союза. Кроме того, экономические и политические санкции станут неподъемными. Если мы хотим оставаться независимыми от двух полюсов, мы должны иметь такую ​​власть. Даже Франция не решается на это».

На что пользователь с ником Kara Korsan (Черный Пират) отвечает:

@herongoruntusu: «Не нужно сеять смуту в Турции, чтобы выйти из НАТО. У нее и так много поводов. НАТО и без этого уже, наверное, ждет выхода Турции, поскольку ходят слухи, что в НАТО недовольны пророссийски настроенными турецкими офицерами, направленными в НАТО из Турции после переворота 15 июля 2016 года, говорят даже, что они не приглашали их к участию в некоторых встречах».