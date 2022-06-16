Канцлер ФРГ Олаф Шольц должен немедленно одобрить членство Украины в Европейском союзе и поставить Киеву тяжёлое вооружение, дабы заслужить статус «миротворца». Об этом в эфире телеканала RTL News заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

Цитата из м/ф «Вовка в Тридевятом царстве». реж Борис Степанцев. 1965. СССР Во-первых, пироженых! Во-вторых, конфет!

«Мы хотим, чтобы глава правительства Германии без всяких «если» и «но» пообещал, что предоставит статус кандидата в члены ЕС и обеспечит единогласное принятие Европейским советом этого исторического решения на следующей неделе», — сказал дипломат.

Мельник считает, что канцлеру Германии самое время отбросить сомнения и направить в помощь Украине «все доступные ресурсы из запасов бундесвера и военных заводов». Более того, именно ФРГ необходимо «сыграть ведущую роль в Европе» в ситуации, когда режиму Зеленского нужна помощь.

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Требование украинского дипломата обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на повелительный тон, который позволяет себе украинский дипломат в отношении немецкого руководства.

«Директор Германии», — смеется Na Ta.

«Ливерный дядь, дай десять копеек», — смеется Ден К.

«Дипломатия Мельника попадет в учебники», — добавила Мария У.

«Кино и немцы», — шутит Софья С.

«Украинцам все должны… А что будет, когда США от Украины отвернутся?..» — поинтересовался Dennis A.

«Хвост виляет собакой», — пишет Наталья.

«Чем дальше, тем больше борзеет! Скоро захочет быть сам канцлером. Немцы, хоть капля уважения к самим себе осталась? Или будете перед украинцами на колени падать? Позор!» — написал Олег.

«Что я только что прочитала? Что за изыски современной дипломатии? Если Шольц на это не ответит, то до колбасы не дорос. Максимум коврик в туалете — его эволюционная ниша. Да и как сами немцы-то такое унижение и ультиматумы терпеть могут?..» — задалась вопросом Darya.

«Германия уже колония Украины, а не США?» — с юмором поинтересовался Андрей С.

«Немцы, вот простые немцы, сколько ещё будут это терпеть?» — задался вопросом Андрей С.

«Хочу стать владычицей морскою…» — отметил Dennis A.

Цитата из м/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». Реж. Михаил Цехановский. 1950. СССР У разбитого корыта

«А знал ли Шольц, что у него столько власти в ЕС — «обеспечить единогласное»?» — с сарказмом поинтересовался I. D.

«И конфетку еще. На тарелочке с золотой каемочкой… Фантазеры», — смеется Анна П.

«Да уж… Меркель, наверное, сейчас втихую радуется, что вовремя ушла…» — добавила Агния.

«Пока заокеанский маразматик не даст другую команду, Шольц будет молчать в тряпочку и дальше, чтобы ни сказал или ни сделал пан посол незалежной», — отреагировал Алексей.

«Загнобили немцев после Великой Отечественной войны окончательно. Теперь украинцы с ними в таком тоне общаются. Ужас», — комментирует новость Мария.

«Германия и Шольц, вы долго будете терпеть хамство и наглость Украины?» — задалась вопросом Rometochka.

«Если бы Мельника не было, его следовало бы выдумать. Жалко, для Макрона второго нет», — пошутил Андрей.

«Тоже понравилось требование обеспечить единогласное принятие. Это так демократично. Пахнуло свободами и выбором», — не без сарказма добавила Irina.

«Хм, родились странные предположения: а не разоружает ли Путин Европу украинскими руками? Нет, так-то план — огонь, конечно», — отметил Oleg.

«Мне порой кажется, что Байден — агент Кремля. Он управляет Украиной, чтобы та разоружила Запад, НАТО и ввергла в хаос и депрессию США», — подытожила Tatiana S.