Японское информационное агентство «Киодо цусин» сообщает об обеспокоенности дальнейшим сближением Китая с Россией. Поводом для переполоха стал телефонный разговор китайского лидера Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным. Представитель Госдепартамента США заявил, что в телефонном разговоре председатель Си Цзиньпин «дал ясно понять, что он поддерживает» свое заявление президенту России Владимиру Путину перед вторжением (на Украину) в феврале о том, что дружба Пекина с Москвой «не имеет границ».

Советский плакат. Дружба навеки!

Агентство, ссылаясь на министерство иностранных дел КНР, сообщает, что во время разговора Си и Путин договорились работать вместе, чтобы противостоять международному порядку, в котором доминируют Соединенные Штаты и демократические европейские страны. Приводятся слова Си Цзиньпина Путину о том, что Пекин готов продолжать поддерживать Москву, чтобы Россия могла защитить свои основные интересы, такие как суверенитет и безопасность.

«Он, Си Цзиньпин, по-прежнему повторяет российскую пропаганду по всему миру. Он по-прежнему прикрывает Россию в международных организациях… и по-прежнему отрицает зверства (?) России на Украине, вместо этого предполагая, что они были постановочными», — сказал чиновник Госдепа.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин и Си Цзиньпин

Не нравится безымянному представителю Госдепа и то, что «Китай воздерживается от критики Москвы и одновременно выступает против карательных (!) санкций против страны (России — А. К.), введенных Соединенными Штатами и европейскими странами». А также не по нраву Вашингтону и Токио совместные военные учения Китая и России, в том числе недавнее патрулирование стратегических бомбардировщиков в Восточной Азии. В конце прошлого месяца шесть китайских и российских стратегических бомбардировщиков совершили дальний перелет над Японским, Восточно-Китайским морями и Тихим океаном, напоминает «Киодо». И приводит пафосное высказывание представителя Госдепа о том, что-де «народы, которые встанут на сторону Владимира Путина, неизбежно окажутся не на той стороне истории». Ну, а «правильная сторона истории» якобы только американская.

Японские же вассалы США, стремясь быть на этой американской стороне, вовсю стараются противостоять России, ущемлять ее политически и экономически. И даже бояться использовать знак Z в японских логотипах.

Так, авиакомпания Zipair Tokyo Inc. заявила в среду, что во избежание недоразумений откажется от своего логотипа с буквой Z, «символом войны, который часто можно увидеть на российских военных машинах». Президент этой дочерней компании Japan Airlines Co. Синго Нисида заявил на пресс-конференции в международном аэропорту Нарита, что некоторые люди могут воспринять нынешний логотип как указание на то, что «компания одобряет вторжение России на Украину». Авиакомпания в настоящее время выполняет рейсы, соединяющие Токио с Бангкоком, Сеулом, Гонолулу, Сингапуром и Лос-Анджелесом.

Так дело может дойти вообще до исключения буквы Z из латинского алфавита. Как в поговорке: «пуганая ворона и куста боится»…