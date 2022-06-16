Следует поддержать предложение председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина об ультиматуме японскому правительству — либо уходите из газового проекта «Сахалин-2», либо меняйте свое отношение к нашей стране. По словам Володина, сейчас недружественные страны, к каковым отнесена Япония, продолжают получать сверхдоходы за счет соглашений о разделе продукции, подписанных еще в начале 1990-х годов.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония. Воин

«Мы с вами будем добиваться того, чтобы либо Япония ушла, либо изменила отношение к нашей стране. А так получается: как прибыль, так партнеры; как санкции — недружественное отношение. Пускай выберут для себя что-то. А так за счёт наших граждан, за счёт страны решают свои проблемы и нам гадят», — заявил глава российского парламента.

Выбранное слово «гадят» при всей резкости точно определяет существо политики нынешнего правительства Страны восходящего солнца в отношении России. Ибо Токио с энтузиазмом раскручивает маховик антироссийских «адских санкций» не только и не столько под давлением сюзерена — США, но и вымещает свою, японскую, ненависть к России и ее руководству за отказ продолжать капитулянтскую политику Горбачева и Ельцина в отношении законно принадлежащих РФ Курильских островов. Задета «самурайская гордость», когда унизительное обхаживание бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ российского президента обернулось фиаско.

Поведение Токио, кроме как наглым, не назовешь. Облагая поголовно все руководство России, вплоть до президента страны с его домочадцами, несуразными «санкциями», разрушая почти до основания японо-российские торгово-экономические связи, кабинет Фумио Кисиды оставляет за собой лакомые куски этих отношений. И при этом, надо же, обижается, когда Москва, прямо скажем, пока весьма умеренно пытается контратаковать.

duma.gov.ru Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин

Как отмечает дальневосточное издание ASTV, у Москвы теперь есть инструмент приведения в чувство желающих как можно больнее ущемить нашу страну. Госдумой принят во втором чтении закон, обязывающий иностранные компании переоформить лицензии на участки недр в РФ на российские юридические лица. В противном случае иностранная компания лицензии и права пользования лишится.

Как мы уже отмечали, следует пересмотреть и перезаключить на новых условиях явно ущербные для России соглашения с Японией, включая так называемое «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов», заключенное в 1998 году. Как уже отмечалось, это составленное под давлением Токио соглашение подвергает сомнению принадлежность России южнокурильских островов и омывающих их акваторий, является неравноправным, лишает российских рыбаков богатейших ресурсами морских районов.

Для приведения японских политиков в чувство Госдума могла бы в сотрудничестве с правительством, в частности с вице-премьером — полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, навести порядок в рыболовных отношениях с Японией. Для этого необходимо четко определять в межправительственных и иных договорах признание официальным Токио принадлежности южных Курил и прилегающих к ним 200-мильных экономических зон Российской Федерации, а также неукоснительное следование японскими гражданами российским законам на территории островов и в омывающих их водах. В этом случае токийские политики сто раз подумают, перед тем как гадить России, придумывать новые «санкции».

Victor Morozov Северо-Курильск

Именно об этом должны вестись консультации, на которых настаивает японское правительство, а не только об очередной выплате денежных компенсаций за промысел в выделяемых японским рыболовецким шхунам участках российских вод.

Наш народ поддерживает такую позицию. Вот некоторые отклики пользователей на слова В. Володина:

Repina66: «Убрать их с проекта! И не позволять морепродукты вылавливать и поставлять запретить!!!!!»

ахахах: «И местных рыбопромышленников посадить, а то там часто невероятный симбиоз прослеживается частный рыб. пром + гос. рыб. охрана, рузы, выкуп рек под личный аквариум. Пора навести порядок, пока это не сделали жители своими методами».

Aaaz Online: «Отличные новости. Главное, чтобы риторика потом обратно не поменялась. Япы всегда других за людей не считали. Пришла им пора меняться и понять, что без нормальных отношений с другими странами они никто и звать никак. Стоит перекрыть им доступ к газу и ресурсам, опять скатятся в средневековье».

Tkachuk-AV: «Володин логичен».

rekraprm: «Это будет просто очешуительно».