Для украинских вооруженных сил Крымский мост является целью номер один, заявил 15 июня генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Он также добавил, что Киев мечтает уничтожить мост. По мнению украинского генерал-майора, мост — лишь инструмент для подтягивания резервов. Также он сказал, что «путь подтягивания резервов просто должны обрезать».

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Заявление генерала ВСУ обсудили в мессенджере Telegram.

«Говорить он может что угодно. Ракет с дальностью больше 80 км им не дадут. Ибо плохо кончится. Это для поддержания духа украинцев. Ибо у них грядет зрада. Большая», — отреагировал Vladimir.

«Как же нам «повезло» с этими соседями…» — пишет Вячеслав Р.

«Им Крымский мост покоя не даёт, завидуйте молча, украинцы! Вам не по зубам ни мост, ни Россия!» — добавил Odessa @ Volgograd.

«Эта дичь — для украинцев. Они воспринимают на ура», — смеется Z.

«Сами ничего строить не умеют, создавать — тоже, только разрушать… Посмотрим, до чего они ещё договорятся…» — пишет Наталья.

«Сами не живут и другим не дают», — возмутилась Victoria.

«Ну и в ответ прилетит. Прилетит так, что будут в шоке…» — написал Name.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

«Это будет самая большая ошибка Киева и его хозяев», — отреагировала Анжела.

«Ага, ну во сне они его раз пятьсот уже разбомбили… Хотя нет, во сне мы его не построили ещё, и это графика компьютерная», — иронизирует Владимир Б.

«Этот мост — символ свободы Крыма и нашей поддержки. Первые удары по мосту будут последними на оставшейся Украине…» — пишет Елена.

«Потом Украина будет пылать в аду», — добавил Iosif.

«Какой мост? Его же на «Мосфильме» сняли?» — шутит «Калибровщик из трущоб».

«Потом весь Запад и Украина будут вручную этот мост восстанавливать…» — комментирует Карина.

«Пусть только попробуют!» — добавила Nata.

«Ну, за Керченский мост даже представить не могу масштаб ответки. Глобальный», — пишет Екатерина.

ИА REGNUM Крымский мост

«Нету больше радости, чем делать людям гадости. Отвяжитесь уже от крымчан — люди просто захотели нормальной жизни. Да и все обычные люди просто хотят покоя и нормально жить. Сколько можно издеваться над своим народом?» — недоумевает Aino25.

«Думаю, после этих мыслей… «Калибры» наведены на Банковую и прочую подобную сатанинскую нечисть…» — написал Aleksandr.

«Я хоть и не военный, но это бред. Зачем таскать войска по мосту, если есть наземные коммуникации? Конечно, в Крым будут войска и снабжение по мосту таскать, но основные силы и средства из приграничных материковых областей подтянут», — отметил Rio Frio.

«Очередной безумец», — подытожил Николай ZV.