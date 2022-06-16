Сеть: «Пусть только попробуют». Киев считает Крымский мост целью номер один
Для украинских вооруженных сил Крымский мост является целью номер один, заявил 15 июня генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.
Он также добавил, что Киев мечтает уничтожить мост. По мнению украинского генерал-майора, мост — лишь инструмент для подтягивания резервов. Также он сказал, что «путь подтягивания резервов просто должны обрезать».
Читайте также: На Украине Крымский мост назвали целью номер один
Заявление генерала ВСУ обсудили в мессенджере Telegram.
«Говорить он может что угодно. Ракет с дальностью больше 80 км им не дадут. Ибо плохо кончится. Это для поддержания духа украинцев. Ибо у них грядет зрада. Большая», — отреагировал Vladimir.
«Как же нам «повезло» с этими соседями…» — пишет Вячеслав Р.
«Им Крымский мост покоя не даёт, завидуйте молча, украинцы! Вам не по зубам ни мост, ни Россия!» — добавил Odessa @ Volgograd.
«Эта дичь — для украинцев. Они воспринимают на ура», — смеется Z.
«Сами ничего строить не умеют, создавать — тоже, только разрушать… Посмотрим, до чего они ещё договорятся…» — пишет Наталья.
«Сами не живут и другим не дают», — возмутилась Victoria.
«Ну и в ответ прилетит. Прилетит так, что будут в шоке…» — написал Name.
«Это будет самая большая ошибка Киева и его хозяев», — отреагировала Анжела.
«Ага, ну во сне они его раз пятьсот уже разбомбили… Хотя нет, во сне мы его не построили ещё, и это графика компьютерная», — иронизирует Владимир Б.
«Этот мост — символ свободы Крыма и нашей поддержки. Первые удары по мосту будут последними на оставшейся Украине…» — пишет Елена.
«Потом Украина будет пылать в аду», — добавил Iosif.
«Какой мост? Его же на «Мосфильме» сняли?» — шутит «Калибровщик из трущоб».
«Потом весь Запад и Украина будут вручную этот мост восстанавливать…» — комментирует Карина.
«Пусть только попробуют!» — добавила Nata.
«Ну, за Керченский мост даже представить не могу масштаб ответки. Глобальный», — пишет Екатерина.
«Нету больше радости, чем делать людям гадости. Отвяжитесь уже от крымчан — люди просто захотели нормальной жизни. Да и все обычные люди просто хотят покоя и нормально жить. Сколько можно издеваться над своим народом?» — недоумевает Aino25.
«Думаю, после этих мыслей… «Калибры» наведены на Банковую и прочую подобную сатанинскую нечисть…» — написал Aleksandr.
«Я хоть и не военный, но это бред. Зачем таскать войска по мосту, если есть наземные коммуникации? Конечно, в Крым будут войска и снабжение по мосту таскать, но основные силы и средства из приграничных материковых областей подтянут», — отметил Rio Frio.
«Очередной безумец», — подытожил Николай ZV.