Нефтепровод «Дружба», который стал фигурантом скандала, связанного с загрязненной нефтью, снова попал в медиаповестку. К 30 июня 2022 года арбитраж Москвы должен или принять к производству, или вернуть многомиллиардные претензии нефтяникам. Также срок оставления без движения крупного иска «Роснефти» к «Транснефти» может быть продлён. Чего же хочет одна крупная нефтекомпания России от другой? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод «Дружба»

Напомним, по трубопроводной системе «Дружба» идёт экспорт нефти из России через Белоруссию в Европу. Именно этот нефтепровод в мае 2022 года в интервью иностранному изданию предлагал перекрыть экс-президент Украины Пётр Порошенко. А в июне 2022 года Словакия запросила у Евросоюза компенсации за отказ от этого же нефтепровода.

ЧП на «Дружбе»

Громкий инцидент произошёл на нефтепроводе весной 2019 года. Из-за незаконных действий третьих лиц, позднее ставших фигурантами уголовного дела, в систему попали органические хлориды, то есть произошло загрязнение. В СМИ дело позднее получило название «Дело о грязной нефти».

Следователи сделали вывод, что загрязнение произошло умышленно и было это на терминале в Самарской области. Тогда же было выявлено и хищение нефти.

Водник Участок нефтепровода «Дружба»

Фигурантами уголовного дела стал десяток человек, в том числе теперь уже бывший директор «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко, который пару лет назад получил политическое убежище в Литве. На сегодня в России с подачи АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» его пытаются признать банкротом за долги свыше 620 млн рублей.

Еще в июле 2019 года совет директоров «Транснефти» утвердил максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба», так называемой некондиционной нефти. Сумма составила 15 долларов США за баррель. Уточнялось, что итоговая сумма по каждому заявителю будет определяться на основании документов, подтверждающих понесенные потери. Подобная сумма, судя по заявлениям в СМИ, устроила не всех. Например, замглавы концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов тогда счёл подобное решение односторонним, о чём и высказался в СМИ.

Претензии «Роснефти» и судебный спор

Похоже, сумма ранее заявленных компенсаций не устроила не только Минск, но и некоторые российские нефтекомпании. К примеру, «Роснефть».

В конце мая 2022 года в арбитраже Москвы появился иск «Роснефти» к «Транснефти», который до 30 июня 2022 года из-за недочётов судьей Хаустовой оставлен без движения. Сумма исковых требований — 3,361 млрд рублей, но при этом в материалах дела фигурирует и иностранная валюта — «120 884 916,24 доллара США, 47 625,06 евро, 5 521,32 фунта стерлингов, 73 914 316,90 польских злотых».

NVO Штаб-квартира компании «Роснефть»

Завесу тайны над спором позднее приоткрыла пресс-служба «Транснефти», давшая официальный комментарий на своём сайте.

Заявлялось, что к апрелю 2022 года во внесудебном порядке последствия ЧП на «Дружбе» были урегулированы со всеми грузоотправителями, которые были «в этом заинтересованы». Общая сумма выплат по соглашениям составила свыше 170 млн долларов США.

В «Транснефти» уточнили, что неоднократно запрашивали у «Роснефти» подтверждающие документы для урегулирования ситуации, но они не были предоставлены. Более того, как отмечается в заявлении, на апрель 2022 года ряд предъявленных убытков по-прежнему носит характер «предварительно оцененных».

Что касается иска, то, по данным ответчика, он был подан в суд без приложения расчета убытков и документов, подтверждающих заявленные требования. При этом «Роснефть» (опять же, по данным из сообщения «Транснефти») предложила ответчику подписать соглашение о признании оным «обязательств по безусловному возмещению в будущем убытков от претензий иностранных покупателей, размер которых ПАО «НК «Роснефть» не может ни определить, ни подтвердить». При этом ПАО «Транснефть» заявляет, что, по их данным, у «Роснефти» какие-либо убытки, связанные с поставками некачественной нефти иностранным покупателям, отсутствуют. Подобные предложения ответчик посчитал неприемлемыми, о чём и сообщил главе совета директоров — вице-премьеру Александру Новаку.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Нефтепровод «Транснефть»

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

Между тем сам судебный спор на сегодня не прекращен — дело стоит «на паузе». Как только все замечания судьи будут устранены, его могут принять к производству. Кто прав и кто виноват в этом споре, в итоге решит суд.