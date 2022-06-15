Заявление кинопродюсера Александра Роднянского о том, что он отказался от производства фильмов и сериалов в Российской Федерации и что фестиваль «Кинотавр» в этом году не состоится из-за «кровавой захватнической войны», вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 15 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Виктор Говорков. Кино — в массы! 1946

Александр Вепрёв Александр Роднянский

«Это тот самый продюсер Звягинцева, который по заказу снимал чернуху-порнуху. Роднянский и его карманный режиссёр снимали фильмы на основе событий в США, но типа в России. То есть они буквально обманывают общественность, пытаясь навязать России то, что на самом деле существует в Америке, а к нам никакого отношения не имеет», — указывает Rurik V.

Многие пользователи пришли к выводу, что Роднянский вправе делать, что ему угодно, и Россия не тюрьма, чтобы удерживать на своей территории таких «талантливых» продюсеров.

«Никто не держит. Пусть сдаёт российский паспорт, если таковой имеется, и прощай!» — отмечает Ева А.

Некоторые комментаторы напомнили, что фильмы, созданные при участии продюсера Роднянского, зачастую оказывались в центре скандалов из-за чернухи и крайней ненависти по отношению к российскому государству и его народу.

«Это он ответственен за «Чернобыль» с Данилой Козловским — лживый мерзопакостный фильм, который марает дерьмом всю историю этой трагедии и что главное, клевещет на ликвидаторов. Подонки, а не создатели», — подметил Виталий В.

Часть людей полагает, что «отъезд» из России скандального продюсера не должен никого удивлять, потому что он уже не раз крайне резко высказывался в отношении спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.

«Да он уже расписался в своей русофобии и поддержке укронацистов. Пускай валит, чище воздух в России будет», — считает Дмитрий М.

«Убрать эту прозападную интеллигенцию давно было пора! Не наше это! Чуждо! К истокам вернёмся!» — пишет Юрий К.

Ряд пользователей уверен, что распрощавшись с такими, как Роднянский, российский кинематограф получает второй шанс на жизнь.

«И чего этот «великий» продюсер Роднянский такого наснимал, что с его уходом киножизнь у нас в стране закончится?! Думаю, большинству кинозрителей даже его имя ничего не говорит. Так что пусть валит и главное — не возвращается! А они ведь через полгодика, как тараканы, обратно лезут, чтобы снова к бюджету Российской Федерации присосаться липкими губищами», — предупреждает Михаил П.

«Чем больше кинопродюсеров, подобных Роднянскому, тем хуже у нас фильмы. В СССР этих вредителей вообще не было, а кино было лучшим в мире. Уверен, что после отъезда этих «деятелей искусств» в России начнётся настоящий ренессанс кинематографа», — написал Олег Д.

Цитата из к/ф «Летят журавли». Реж. Михаил Калатозов. 1957. СССР Татьяна Самойлова

Нашлись и те, кто отмечают, что вся база для создания прекрасных фильмов в России остаётся, так что потеря Роднянского не скажется на нашей стране.

«За всю Россию говорит? Продюсеры, режиссёры и кинооператоры в России остались. Найдутся те, кто будет снимать. Пусть не переживает», — пишет Филипп А.

Напомним, 15 июня кинопродюсер Александр Роднянский написал в своём Telegram-канале о том, что отказался от производства фильмов и сериалов в Российской Федерации и сфокусировался на производстве международных проектов на иностранных языках для глобальных платформ, а также предупредил, что фестиваль «Кинотавр» в этом году не состоится из-за «кровавой захватнической войны».