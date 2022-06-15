Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что смертной казни заслуживают те представители киевского неонацистского режима, кто отдает приказы стрелять по мирным людям, а также те, кто их исполняет, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 15 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Верно! Зеленский, Байден, Шольц, Макрон и все остальные, кто причастны к смерти мирного населения, все они этого заслуживают», — считает Святослав С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Володин говорит совершенно правильные вещи, потому что военные преступники не заслуживают права продолжать существовать на этом свете.

«Правильные слова! Главное, чтобы они с делами не расходились», — пишет Артём Л.

«Много ещё людей, которые стреляли по мирным людям и отдавали приказы стрелять. Надо их всех казнить. Иначе в чём тогда справедливость, если убийцы и жертвы будут жить бок о бок якобы в мире?» — задаётся вопросом Лев Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что настрой у Володина правильный, но пока что не все украинские нацисты были схвачены российскими войсками.

«Казнь военных преступников — это хорошо, но для казни нациков надо их сначала разгромить и в плен захватить. А вот с разгромом пока проблема. Киевский режим не спешит сдаваться, а обстрелы мирного населения Донбасса только нарастают», — отмечает Игорь К.

«С Володиным полностью согласен. Военные преступники должны висеть на виселице. Но хотеть повесить — это ещё не повесить. Если спецоперация будет продолжаться с тем же темпом, что и сейчас, то высока вероятность того, что все эти военные преступники просто соберут чемоданы и свалят за рубеж», — беспокоится Марк В.

Часть людей выражает надежду, что украинские военные всё-таки докажут своё несогласие с нацистской политикой своего командования и повернёт оружие в правильную сторону.

«Совсем скоро ВСУ развернутся и уничтожат наконец-таки своё руководство. Надеюсь, это произойдет даже раньше, чем запланированная Западом капитуляция киевского режима», — пишет Ева А.

«Военное руководство Украины — преступники. С этим я полностью согласна. Но почему простые солдаты ВСУ не преступники? Они осознано уничтожают мирное население. Значит, и им высшая мера наказания положена!» — считает Ирина К.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

Ряд пользователей указывает на то, что смертная казнь — это, конечно, вариант, но есть и другие способы сурового наказания для таких преступников, как украинские нацисты.

«Вот как я считаю: казнь — это не наказание, а прощение. Такие уродцы, как уронацисты, должны жить как можно дольше. Да так, чтобы каждую секундочку молить о смерти», — поделился своим мнением Андрей М.

Нашлись и те, кто предлагают России бороться с украинским нацизмом на международном уровне.

«Киевским нацистским режимом была нарушена Женевская конвенция 1977 года: тактика выжженной земли, заложники, убийство мирных жителей. Всё это считается военным преступлением. Не пора ли России и республикам Донбасса обратиться в международный суд и добиться преследования украинских нацистов на уровне всех стран? Это нужно сделать, чтобы те, кто успеют сбежать, всё-таки были пойманы и осуждены», — написала Nadejda S.

Напомним, 15 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале о том, что смертной казни заслуживают те представители киевского неонацистского режима, кто отдает приказы стрелять по мирным людям, а также те, кто их исполняет.