Киев должен будет вести переговоры с Москвой после установления режима прекращения огня. Об этом 15 июня заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

En.kremlin.ru Эммануэль Макрон

«Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять, когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президент Украины и члены правительства должны будут вести переговоры с Россией», — сказал он.

Французский лидер также добавил, что в этот день Европейский союз также будет «сидеть за столом этих переговоров, чтобы выступить гарантами безопасности».

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что некоторые страны ЕС уже были гарантии Минских соглашений, однако итог всем известен.

«Минские соглашения тоже подписывали. А толку?» — задался вопросом Sergey.

«Чем ближе зима…» — добавил Andy969.

«А вы (европейцы) что забыли за этим столом?» — недоумевает один из участников обсуждения.

«Может, сразу с хозяевами Зеленского разговаривать? Зачем нам эта марионетка?» — задался вопросом Виктор.

«Они (Европа) уже были за столом переговоров. Когда Германия капитуляцию подписывала», — с сарказмом добавил Дмитрий.

«Сначала капитуляция, потом разговоры», — отметил Александр.

«Это Россия будет решать, а не ваши недружественные страны…» — написала Алиса Р.

«Макрону бы надо подумать, что именно сейчас он делает для мира на Украине. Донбасс от его оружия погибает», — пишет Анна А.

«Они сидели за столом переговоров так называемых Минских соглашений. Никаких договоров, только полная капитуляция киевского режима! Договариваться и соблюдать достигнутые договорённости надо было раньше», — комментирует Natali.

«Россия на переговоры не пойдёт… Это будет использовано для перегруппировки и новой накачки вооружением», — отреагировал Alexander.

«Нацистский режим Зеленского надо судить, а не договариваться. Время для переговоров прошло. А Макрон все мечтает о лаврах миротворца. Европейцы нагло влезли на русские земли и еще лезут за стол переговоров решать судьбу русских земель», — написал Серега.

«Ну в этот раз Европа пусть постоит в сторонке, уже их слушать никто не будет», — отметила Anna A.

«Он хотел сказать о капитуляции?» — поинтересовался Viktori.

«Украина вернется в Россию, и не надо никаких лишних переговоров. Не переживай, Макрон», — прокомментировал SvetОr.

«С кем договариваться? С 2014 года Украина сформировала такое государство, которое не может одновременно сосуществовать с Россией. Для существования современной Украины не должна существовать Россия и наоборот», — считает Ártem.

«У меня у одного дежавю? Януковича кинули, Минские соглашения кинули и вот опять? Есть такая индийская изба, ФИГ ВАМ называется», — добавила Zима.

«Переговоры ещё заслужить надо. Капитуляцией», — отметила Людмила.

«Минск-то уже забыли гаранты мира», — с сарказмом написала Елена Т.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

«Зима… подкрадывается. Начали головой думать, а не задницей, которая скоро замерзать будет», — отметил Александр С.

«Если бы Зеленский был вменяемым, с ним бы уже все обсудили и пришли к соглашению. Однако клоун ставший фюрером, просто неадекватен», — отметил ST80S SI.

«Почему-то кажется, что уже не Зеленский будет вести переговоры», — пишет Натали.

«Макрон уже появился на «Миротворце»?» — поинтересовалась Елена.

«Потихоньку начинается слив Украины, и дальше будет интересней и интересней», — подытожил Романыч.