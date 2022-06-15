Министерство финансов США до 5 декабря продлило российским банкам, подпавшим под санкции, разрешение на проведение сделок, связанных с энергоносителями. Об этом 14 июня сообщает финансовое ведомство США.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

В опубликованной генеральной лицензии американского министерства финансов указано, что все связанные с энергоносителями сделки, которые ранее были запрещены указом президента Соединенных Штатов, продлеваются до 5 декабря 2022 года. Это касается Банка России, Сбербанка, Совкомбанка, Внешэкономбанка, ВТБ, банка «Открытие», Альфа-банка и организаций, в которых этим банкам принадлежит доля в 50% и выше.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Минфин США разрешил до 5 декабря операции с банками России по энергоносителям, несмотря на санкции. Непонятно тогда, зачем было рассказывать за «мегасанкции», если на практике их просто игнорируют! Интересно, Зеленский наберется храбрости и строго спросит Байдена, почему санкции не работают? Или все-таки Зеленский «мужественно промолчит», вместе с украинским МИДом и прочими «дворцовыми клоунами»?» — прокомментировал новость в своем телеграм-канале украинский журналист Дмитрий Василец.

«Вот вам и санкции», — смеется hotline.

«Зеленский против Байдена не попрёт! Это вам не Шольца колбасой называть. Тут могут и самого на колбасу пустить!» — отреагировал Евгений.

AgnosticPreachersKid Здание Министерства финансов в Вашингтоне

«На хозяина рычать нельзя, можно поскуливать и валяться в ногах, иначе кормить не будут», — с сарказмом прокомментировала Ольга.

«Зеленский сделает, что ему прикажут на Западе, разве он чего-то может сделать и решить самостоятельно? Не смешите мои тапочки», — написал Valeriy.

«Тявкать на хозяина нельзя!» — смеется Славик.

«Джентльмены меняют правила игры по ходу, если они им становятся невыгодны. Хозяева своего слова. Захотели — взяли, захотели — забрали. А вот сделай нечто подобное какой-нибудь президент европейский — сразу будет ему майдан», — отметил Сергей Д.

«Все эти санкции — мыльный пузырь», — добавил Слава К.

«Если нельзя, но очень хочется, то можно», — пишет Марина Ф.

«Штаты ревностно следят, чтобы санкции выполнялись всем миром, но только не ими самими», — написала Надежда К.

«Так выглядит безысходность», — отметил Y. K.

«Надо с нашей стороны банкам, попавшим хоть под какие-то санкции, ограничить операции по энергоносителям для США. И пусть дальше работают», — призвал Р. Д.

«Процесс пошёл… «А король-то голый!» А гегемон-то гнилой!..» — смеется Flying Falcon.

«Когда нельзя, но деваться некуда, то можно», — подытожил Sergey P.