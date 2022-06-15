Жители Южной Кореи осудили в Сети обвинения КНДР в адрес США.

Плакат КНДР

В КНДР обвинили США в проведении кампании по сохранению своей гегемонии в Индо-Тихоокеанском регионе и создании угрозы конфликтов в области региональной безопасности посредством своих инициатив и проведения морских учений.

Согласно статье научного сотрудника Института исследований по разоружению и миру МИД КНДР Ли Мен Хака, опубликованной на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства, ситуация в регионе становится всё более нестабильной из-за Индо-Тихоокеанской стратегии США.

«Из-за агрессивной и гегемонистской Индо-Тихоокеанской стратегии США, в этом регионе всё время кружится опасность военного конфликта. И это оказывает отрицательное влияние и на ситуацию на Корейском полуострове», — говорится в статье.

Научный сотрудник также обвинил США в проведении более десяти «военных учений» в Тихом океане в текущем году, а также в планировании проведения крупнейших в мире учений RIMPAC.

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«Мир должен правильно отличить настоящего главного виновника в нарушении мира и повысить бдительность к военным действиям США», — призывает Ли Мен Хак.

Между тем в начале августа Южная Корея, США и Япония планируют провести совместные учения по обнаружению и отслеживанию ракет у Гавайских островов. Цель данных учений — повысить готовность противостоять ракетным угрозам со стороны КНДР.

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В отдельной статье сотрудник Института японских исследований Ра Гук Чхоль раскритиковал недавнее предложение Токио пересмотреть ограничения на поставки вооружения, включая ракеты и самолеты, заявив, что это может «погрузить мир в водоворот ещё большей напряженности».

Ра предостерег мировое сообщество от «безрассудных действий Японии», назвав Страну восходящего солнца «одним из виновников нарушения глобального мира и стабильности».

«Как они могут обвинять других после Корейской войны?» — недоумевает dzph***.

«Как думаете, почему Сеул, Вашингтон и Токио проводят учения по перехвату ракет в Тихом океане? Это всё из-за вас ***. Почему Япония наращивает свою военную мощь? Это всё из-за угроз, исходящих от КНДР», — утверждает ppas***.

nationalguard.mil Солдаты Японии и США на военных учениях

«Военная подготовка, как и настоящий бой, делает армию сильнее», — считает love***.

«Я не согласен с тем, что они говорят. Как можно за один залп баллистической ракеты «уничтожить» сотни миллиардов долларов? Северокорейцы, давящие на жалость, только вызывают жалость. Хотя страны, что проповедуют гуманизм, ещё хуже. Вы хотите дать рыбу, еду или научить их самих её ловить?» — вопрошает snow***.

«Если спровоцировать, всё вернется на круги своя», — предполагает sky5***.

«Конечно, чтобы избежать ударов, необходимо практиковаться и сохранять боеготовность, разве не так?» — интересуется 0nam***.

«Мне кажется, северокорейцы ошибаются в своих высказываниях», — считает wind***.

«Прежде чем упоминать Вторую мировую, вспомните, сколько корейцев погибло во время Корейской войны. А что до Японии, будто вы не знаете, что причиной сего перевооружения является ваше ядерное оружие. Поэтому не нужно сваливать всю вину на США и Японию… Именно КНДР является виновником и причиной отсутствия мира и стабильности во всем мире!» — заявляет fres***.

«Военные преступления + ядерные испытания + угрозы запуска ракет = КНДР», — пишет jins***.

«Это вполне естественные учения в нынешних условиях», — отмечает cron***.

«Они сами себя же и погубят», — считает elit***.

«Кажется, людям, что открывают артиллерийский огонь по своим соотечественникам, скоро не повезет», — предполагает dira***.

«Если бы они действительно решили открыть свои двери и накормить своих людей, то южнокорейские компании давно бы уже вышли на северокорейский рынок и позволили экономике КНДР вырасти. Поэтому, северный сосед, подумай как следует», — рекомендует jhg6***.

«Давайте лучше проведем учения RIMPAC в Японском море», — предлагает mjp0***.

«Они что, испугались? Лучше подскажите, когда ожидать вашего ядерного испытания», — спрашивает tsuk***.

«Ким Чен Ын должен сдаться прямо сейчас», — настаивает rich***.